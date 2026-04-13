Шнейдеров назвал наиболее интересные фильмы ММКФ-2026

Особого внимания в программе Московского международного кинофестиваля заслуживают фильмы «Анна Маньяни. Неизвестная история» и «Выготский», сказал НСН Давид Шнейдеров.

Кинокритик Давид Шнейдеров в пресс-центре НСН отметил, что в программе 48-й Московского международного кинофестиваля (ММКФ) выделил для себя два любопытных фильма.

«Для меня это «Анна Маньяни. Неизвестная история». Это великая актриса, и очень интересно, что итальянские кинематографисты неизвестного вытащили. Мне очень интересен также фильм об основателе психологии Льве Выготском. Это сын нашего замечательного карикатуриста Андрея Бильжо, Антон Бильжо, снял фильм «Выготский». Остальное - как получится, что-то посмотрю. Но эти два фильма мне точно интересны», - заявил он.

В 2026 году ММКФ пройдет в Москве с 16 по 23 апреля. В основной конкурсной программе представлены 13 картин из Италии, Аргентины, Индии, Республики Корея и других стран.

Ранее кинорежиссер Алексей Герман-младший в беседе с НСН подчеркнул, что ММКФ уже давно двигается в своем собственном направлении - в сторону авторского кино и арт-мейнстрима. Среди программы фестиваля в 2026 году он рекомендовал обратить внимание на новые картины Александра Котта, Антона Бильжо, Романа Михайлова и Андрея Богатырева, напоминает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
