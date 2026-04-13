Шнейдеров назвал наиболее интересные фильмы ММКФ-2026
Особого внимания в программе Московского международного кинофестиваля заслуживают фильмы «Анна Маньяни. Неизвестная история» и «Выготский», сказал НСН Давид Шнейдеров.
Кинокритик Давид Шнейдеров в пресс-центре НСН отметил, что в программе 48-й Московского международного кинофестиваля (ММКФ) выделил для себя два любопытных фильма.
«Для меня это «Анна Маньяни. Неизвестная история». Это великая актриса, и очень интересно, что итальянские кинематографисты неизвестного вытащили. Мне очень интересен также фильм об основателе психологии Льве Выготском. Это сын нашего замечательного карикатуриста Андрея Бильжо, Антон Бильжо, снял фильм «Выготский». Остальное - как получится, что-то посмотрю. Но эти два фильма мне точно интересны», - заявил он.
В 2026 году ММКФ пройдет в Москве с 16 по 23 апреля. В основной конкурсной программе представлены 13 картин из Италии, Аргентины, Индии, Республики Корея и других стран.
Ранее кинорежиссер Алексей Герман-младший в беседе с НСН подчеркнул, что ММКФ уже давно двигается в своем собственном направлении - в сторону авторского кино и арт-мейнстрима. Среди программы фестиваля в 2026 году он рекомендовал обратить внимание на новые картины Александра Котта, Антона Бильжо, Романа Михайлова и Андрея Богатырева, напоминает «Радиоточка НСН».
- Российских пловцов допустили к международным турнирам с флагом и гимном
- Россиянам объяснили, что делать в случае укуса собаки
- Шнейдеров назвал наиболее интересные фильмы ММКФ-2026
- Песков: Кремль не будет поздравлять Мадьяра с победой на выборах
- Рособрнадзор: Сдача ЕГЭ будет начинаться не ранее 1 июня
- «Кто их знает?»: Шнейдеров возмутился составом жюри ММКФ
- Самый смелый: Кто из новых звезд замахнется на «Лужники» вслед за Дмитриенко
- Россиянам назвали профессию, представителям которой станет сложнее найти работу
- Нужен скандал: Почему фильм о Майкле Джексоне не привлечет россиян
- «Как снежный ком!»: Замена лифтов в России подорожала в два раза