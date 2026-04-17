От «Призрака» до Сокурова: Главные сюрпризы и интриги ММКФ
В основной конкурс вошли два российских фильма, зрители ждут премьер фильмов Котта, Михайлова и Богатырева, а главной интригой стало «возвращение» Сокурова.
48-й Московский международный кинофестиваль открылся премьерой фильма «Ангелы Ладоги» и наградой Сергею Безрукову. Международное жюри оценит 13 картин основного конкурса, при этом главной сенсацией фестиваля стал «разбан» режиссера Александра Сокурова, картины которого несколько лет не показывали в России.
ОТ ШРИ-ЛАНКИ ДО «ЛАДОГИ»
Организаторы ММКФ, президентом которого является Никита Михалков, сообщили, что в фестивале примут участие около 200 фильмов из более чем 40 стран.
На победу в основном конкурсе претендуют 13 картин из России, Испании, Италии, Южной Кореи, Аргентины, Китая, Индии, Ирана и Монголии. В их числе российские фильмы «Выготский» режиссера Антона Бильжо и «Отец» Павла Иванова.
Председателем жюри основного конкурса стал Прасанна Витанаге из Шри-Ланки, которого на ММКФ позиционируют, как «одного из самых ярких и влиятельных кинематографистов Южной Азии». В жюри также вошли кинодеятели из Китая, Турции и Испании, а также россияне: режиссёр Иван И. Твердовский и актриса Дарья Екамасова,
Фестиваль открылся 16 апреля с удара в хлопушку Прасанны Витанаге, получившего символ фестиваля, «золотую цепь», выступления министра культуры Ольги Любимовой, дефиле полуобнаженных звезд по красной дорожке и вручения Сергею Безрукову спецприза «Верю. Константин Станиславский». После этого состоялась премьера фильма-открытия фестиваля, которым стала картина Александра Котта «Ангелы Ладоги».
Кинокритик Давид Шнейдеров, также появившийся на красной дорожке, ранее заявил на пресс-конференции в НСН, что его смущает состав жюри фестиваля.
«Председатель жюри - из Шри-Ланки. Кто смотрел хоть один фильм из Шри-Ланки? Кто знает режиссера Прасанна Витанаге? Никто. Китайская актриса и певица Цзинь Ша туда же. Махмут Фазыл Джошкун – турецкий режиссер. Испанский режиссер Хавьер Ребольо. Состав жюри уже не статусный. Самые статусные там – наши. Это Иван И. Твердовский, который снял несколько замечательных фильмов, и актриса из «Аноры» Дарья Екамасова, которая сейчас снялась в еще одной голливудском проекте», - посетовал критик.
Он вспомнил, как на ММКФ приезжали Джек Николсон и Роберт Де Ниро, отметив, что в последние годы фестиваль «был мучительно занят поиском своего места» и в итоге его опорной точкой стало «кино некинематографических стран».
Со своей стороны, кинорежиссер Алексей Герман-младший объяснил НСН, куда направлен вектор развития кинофестиваля.
«ММКФ уже давно двигается в своем собственном направлении - и в сторону авторского кино, и в сторону арт-мейнстрима. ММКФ пытается показывать кино не в чистом виде коммерческое, а иногда авторское, иногда на стыке между коммерческим и авторским, при этом фестиваль не показывает алкоголические комедии, это нормально», - сказал Герман, предупредив, что «ни один фестиваль не гарантирует успешный прокат».
СОКУРОВ И ПРЕМЬЕРЫ
По традиции особое внимание на ММКФ приковано к конкурсу «русские премьеры», на котором в этом году представлены семь картин. В их числе «Красный призрак 1812» режиссера Андрея Богатырёва, «Песни джиннов» Романа Михайлова, «Температура вселенной» Виктора Шамирова, «Другой мир» Николая Коваленко, «На краю света» Эдуарда Новиков, «Хрупкость. Выдумщица» Ксении Зуевой и «Шурале» Алины Насибуллиной.
Алексей Герман-младший назвал НСН своих фаворитов.
«Я знаю Бильжо, он хороший режиссер и хороший человек. Я давно знаю Сашу Котта, мы знакомы лет 30, я очень уважаю его и знаю, как и он, и продюсеры "Ангелов Ладоги" старались сделать хороший фильм, работали круглосуточно. Они очень горят этим проектом – и фильмом, и историей, поэтому "Ангелов Ладоги" обязательно стоит посмотреть, он выйдет как раз после фестиваля. И Михайлова надо посмотреть обязательно, потому что это уже бренд, и Богатырева, мне это интересно. А вот режиссера Павла Иванова я просто не знаю», - отметил режиссер.
Со своей стороны, Андрей Богатырев рассказал НСН, о чем будет продолжение «Красного призрака» с участием Никиты Кологривого.
«Первый фильм сняли в таком “тарантиновском” стиле с иронией и серьезной “патриотикой”. Мы решили сделать ответ на патриотические фильмы, которые мы считали довольно формальными и сделали вот такой свой мир. Я задумывал этот сюжет, как трилогию. Вторая часть имеет все лучшее из первой. Это ответ на формальное кино, который мы сделали в своем ключе», — сказал режиссер.
Ну а Давид Шнейдеров признался, что его в программе ММКФ заинтересовали две работы – итальянская картина «Анна Маньяни. Неизвестная история» и фильм Антона Бильжо об основателе психологии Льве Выготском.
Незадолго до открытия ММКФ взорвалась информационная бомба. Стало известно, что на фестивале покажут пятичасовой фильм Александра Сокурова «Записная книжка режиссера», премьера которого состоялась в прошлом году на Венецианском кинофестивале.
Сокуров ранее говорил НСН, что его фильмы в России «запрещают без объяснения причин».
«Если смотреть на отношение ко мне министерства культуры, я думаю, что шансов на показ фильма у меня нет никаких. Но я надеюсь, что мне удастся показать его главе государства, если у него хватит времени на это. Конечно, мне хотелось бы, чтобы фильм посмотрели, в первую очередь, мои соотечественники. Я русский, говорю на русском языке, это история моей страны, история моих родителей и моя история. Но что я могу изменить?» - отмечал режиссер перед показом в Венеции.
После неожиданных вестей с ММКФ Сокуров заверил НСН, что с его стороны просьб об этом не было
«Слава Богу, что фильм покажут. Я не прикладывал никаких усилий, чтобы добиваться показа — так решили в оргкомитете фестиваля. Это было их активное и последовательное желание, поэтому я им благодарен. Фильм длится пять часов, но сокращать его я не планировал. Зачем? Кому интересно — досмотрят до конца, а кому нет — просто не придут на просмотр», - отметил он.
Вместе с тем в пресс-службе ММКФ на всякий случай пояснили, что фильм «Записная книжка режиссера» не является политическим высказыванием.
Кинофестиваль продлится до 23 апреля. Фильм Сокурова должны показать в московском кинотеатре «Октябрь» 19 апреля. Предыдущий фильм режиссера «Сказка» не получил от Минкультуры РФ прокатное удостоверение, при этом его показали в Швейцарии, Италии, Франции и других странах, напоминает «Радиоточка НСН».
