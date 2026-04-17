ОТ ШРИ-ЛАНКИ ДО «ЛАДОГИ»

Организаторы ММКФ, президентом которого является Никита Михалков, сообщили, что в фестивале примут участие около 200 фильмов из более чем 40 стран.

На победу в основном конкурсе претендуют 13 картин из России, Испании, Италии, Южной Кореи, Аргентины, Китая, Индии, Ирана и Монголии. В их числе российские фильмы «Выготский» режиссера Антона Бильжо и «Отец» Павла Иванова.

Председателем жюри основного конкурса стал Прасанна Витанаге из Шри-Ланки, которого на ММКФ позиционируют, как «одного из самых ярких и влиятельных кинематографистов Южной Азии». В жюри также вошли кинодеятели из Китая, Турции и Испании, а также россияне: режиссёр Иван И. Твердовский и актриса Дарья Екамасова,

Фестиваль открылся 16 апреля с удара в хлопушку Прасанны Витанаге, получившего символ фестиваля, «золотую цепь», выступления министра культуры Ольги Любимовой, дефиле полуобнаженных звезд по красной дорожке и вручения Сергею Безрукову спецприза «Верю. Константин Станиславский». После этого состоялась премьера фильма-открытия фестиваля, которым стала картина Александра Котта «Ангелы Ладоги».

Кинокритик Давид Шнейдеров, также появившийся на красной дорожке, ранее заявил на пресс-конференции в НСН, что его смущает состав жюри фестиваля.

«Председатель жюри - из Шри-Ланки. Кто смотрел хоть один фильм из Шри-Ланки? Кто знает режиссера Прасанна Витанаге? Никто. Китайская актриса и певица Цзинь Ша туда же. Махмут Фазыл Джошкун – турецкий режиссер. Испанский режиссер Хавьер Ребольо. Состав жюри уже не статусный. Самые статусные там – наши. Это Иван И. Твердовский, который снял несколько замечательных фильмов, и актриса из «Аноры» Дарья Екамасова, которая сейчас снялась в еще одной голливудском проекте», - посетовал критик.

Он вспомнил, как на ММКФ приезжали Джек Николсон и Роберт Де Ниро, отметив, что в последние годы фестиваль «был мучительно занят поиском своего места» и в итоге его опорной точкой стало «кино некинематографических стран».

Со своей стороны, кинорежиссер Алексей Герман-младший объяснил НСН, куда направлен вектор развития кинофестиваля.

«ММКФ уже давно двигается в своем собственном направлении - и в сторону авторского кино, и в сторону арт-мейнстрима. ММКФ пытается показывать кино не в чистом виде коммерческое, а иногда авторское, иногда на стыке между коммерческим и авторским, при этом фестиваль не показывает алкоголические комедии, это нормально», - сказал Герман, предупредив, что «ни один фестиваль не гарантирует успешный прокат».