Попова заявила, что пляжи Анапы безопасны для отдыха

Пляжи Анапы, получившие ранее санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора, абсолютно безопасны и готовы к летнему отдыху. Об этом рассказала глава федеральной службы Анна Попова в интервью РИА Новости.

По ее словам, сегодня, когда применены все технологии очистки, рекультивации и засыпки чистым песком, пляжи Анапы с санитарно-эпидемиологическими заключениями безопасны и готовы к туристическому сезону.

«Заключения выданы тем, кто... выполнил все необходимые мероприятия для возобновления работы пляжных территорий. Поэтому там, где сегодня есть санэпидзаключение, отдыхать абсолютно безопасно», - указала Попова.

Глава Роспотребнадзора отметила, что сложные и объемные работы по очистке прошли на 151 объекте в Анапе.

Ранее туроператоры сообщили, что интерес к курортам черноморского побережья вырос до 95% по сравнению с прошлым годом. Анапа стала одним из самых востребованных направлений.

