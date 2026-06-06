Попова заявила, что пляжи Анапы безопасны для отдыха
Пляжи Анапы, получившие ранее санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора, абсолютно безопасны и готовы к летнему отдыху. Об этом рассказала глава федеральной службы Анна Попова в интервью РИА Новости.
По ее словам, сегодня, когда применены все технологии очистки, рекультивации и засыпки чистым песком, пляжи Анапы с санитарно-эпидемиологическими заключениями безопасны и готовы к туристическому сезону.
«Заключения выданы тем, кто... выполнил все необходимые мероприятия для возобновления работы пляжных территорий. Поэтому там, где сегодня есть санэпидзаключение, отдыхать абсолютно безопасно», - указала Попова.
Глава Роспотребнадзора отметила, что сложные и объемные работы по очистке прошли на 151 объекте в Анапе.
Ранее туроператоры сообщили, что интерес к курортам черноморского побережья вырос до 95% по сравнению с прошлым годом. Анапа стала одним из самых востребованных направлений.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Попова заявила, что пляжи Анапы безопасны для отдыха
- Чернышенко: Россия обсуждает полную отмену виз с четырьмя странами
- Матвиенко заверила, что в России не будет перехода на шестидневку
- ПВО сбила четыре дрона, летевших на Москву
- Захарова опровергла слухи о желании Лаврова уйти в отставку
- Трамп намекнул на возобновление военных действий против Ирана
- В колледжах России появится несколько новых специальностей
- В Черном море недалеко от Севастополя было атаковано турецкое судно
- Ушаков прокомментировал слова Путина о бизнесмене, посетившем Киев
- Трамп сообщил, кто «будет вовлечен» в урегулирование конфликта на Украине