Трамп намекнул на возобновление военных действий против Ирана

Президент США Дональд Трамп намекнул на возобновление боевых действий в отношении Ирана. Об этом пишет РИА Новости.

Замглавы МИД РФ заявил о проигрыше США в конфликте с Ираном

Глава Белого дома выступил перед фермерами в американском штате Висконсин.

«Мы пойдем быстро, потому что мне нужно возвращаться воевать с Ираном», - сказал политик.

Ранее Трамп заявил, что в проведении наземной операции против Ирана нет необходимости, США уничтожили большую часть вооруженных сил республики «просто бомбардировками».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:ИранСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры