Трамп намекнул на возобновление военных действий против Ирана
6 июня 202601:56
Юлия Савченко
Президент США Дональд Трамп намекнул на возобновление боевых действий в отношении Ирана. Об этом пишет РИА Новости.
Глава Белого дома выступил перед фермерами в американском штате Висконсин.
«Мы пойдем быстро, потому что мне нужно возвращаться воевать с Ираном», - сказал политик.
Ранее Трамп заявил, что в проведении наземной операции против Ирана нет необходимости, США уничтожили большую часть вооруженных сил республики «просто бомбардировками».
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