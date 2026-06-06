Трамп намекнул на возобновление военных действий против Ирана

Глава Белого дома выступил перед фермерами в американском штате Висконсин.

«Мы пойдем быстро, потому что мне нужно возвращаться воевать с Ираном», - сказал политик.

Ранее Трамп заявил, что в проведении наземной операции против Ирана нет необходимости, США уничтожили большую часть вооруженных сил республики «просто бомбардировками».

