ПВО сбила четыре дрона, летевших на Москву

Военные ликвидировали четыре беспилотника, летевших на Москву. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин.

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«Силами ПВО Минобороны уничтожены четыре беспилотника», - написал градоначальник в мессенджере «Макс».

Специалисты экстренных служб находятся на месте падения обломков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинские БПЛА нужно сбивать и делать это еще более эффективно.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваСергей СобянинБеспилотники

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