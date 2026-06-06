ПВО сбила четыре дрона, летевших на Москву
6 июня 202602:47
Юлия Савченко
Военные ликвидировали четыре беспилотника, летевших на Москву. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны уничтожены четыре беспилотника», - написал градоначальник в мессенджере «Макс».
Специалисты экстренных служб находятся на месте падения обломков.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинские БПЛА нужно сбивать и делать это еще более эффективно.
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