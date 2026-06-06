Захарова опровергла слухи о желании Лаврова уйти в отставку
Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла данные о желании министра иностранных дел Сергея Лаврова уйти в отставку. Об этом дипломат заявила в беседе с 360.ru.
Захарова назвала Лаврова «великим дипломатом и руководителем», который работает на благо своей страны.
«И делает свое дело так, что даже враги обзавидовались», - подчеркнула представитель МИД.
По словам Захаровой, слухи об отставке министра распространяются недругами, они не соответствуют действительности.
Ранее дипломат заявила, что США или Великобритания не выдержали бы ни одной санкции.
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