Захарова опровергла слухи о желании Лаврова уйти в отставку

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла данные о желании министра иностранных дел Сергея Лаврова уйти в отставку. Об этом дипломат заявила в беседе с 360.ru.

Захарова назвала Лаврова «великим дипломатом и руководителем», который работает на благо своей страны.

«И делает свое дело так, что даже враги обзавидовались», - подчеркнула представитель МИД.

По словам Захаровой, слухи об отставке министра распространяются недругами, они не соответствуют действительности.

Ранее дипломат заявила, что США или Великобритания не выдержали бы ни одной санкции.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:МИД РФСергей ЛавровМария Захарова

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