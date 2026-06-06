Чернышенко: Россия обсуждает полную отмену виз с четырьмя странами
Россия ведет переговоры с четырьмя государствами о полной отмене виз. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью РИА Новости.
«Обсуждаем... возможность полной отмены виз с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом», - отметил зампред правительства.
Кроме того, РФ прорабатывает отмену виз для организованных туристских групп из Индии и Вьетнама по аналогии с механизмом по межправительственным соглашениям с Китаем и Ираном.
Чернышенко напомнил об отмене визового режима с Китаем, Оманом, Саудовской Аравией, Иорданией, Мьянмой в прошлом году.
Ранее посол Индии в России Винай Кумар заявил, что две страны продолжают обсуждать соглашение о безвизовом режиме для туристических групп.
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