Чернышенко: Россия обсуждает полную отмену виз с четырьмя странами

Россия ведет переговоры с четырьмя государствами о полной отмене виз. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью РИА Новости.

«Обсуждаем... возможность полной отмены виз с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом», - отметил зампред правительства.

Кроме того, РФ прорабатывает отмену виз для организованных туристских групп из Индии и Вьетнама по аналогии с механизмом по межправительственным соглашениям с Китаем и Ираном.

Чернышенко напомнил об отмене визового режима с Китаем, Оманом, Саудовской Аравией, Иорданией, Мьянмой в прошлом году.

Ранее посол Индии в России Винай Кумар заявил, что две страны продолжают обсуждать соглашение о безвизовом режиме для туристических групп.

