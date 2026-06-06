В Черном море недалеко от Севастополя было атаковано турецкое судно

«У берегов Севастополя, к западу от Крыма, было атаковано судно под турецким флагом Duru 67. В результате... судно получило повреждения и затонуло», — отмечает СМИ.

По данным канала, находившееся в этом районе рыболовецкое судно Burak Kaya спасло пятерых раненых моряков. При этом один из них умер в ходе эвакуации.

Ранее в Азовском море беспилотники атаковали два иностранных грузовых судна с гражданами Азербайджана, погибли пять человек.

