В Черном море недалеко от Севастополя было атаковано турецкое судно
Турецкое рыболовное судно Duru 67 подверглось атаке недалеко от Севастополя в Черном море. Об этом сообщает канал NTV, ссылаясь на заявление командования турецкой береговой охраны.
«У берегов Севастополя, к западу от Крыма, было атаковано судно под турецким флагом Duru 67. В результате... судно получило повреждения и затонуло», — отмечает СМИ.
По данным канала, находившееся в этом районе рыболовецкое судно Burak Kaya спасло пятерых раненых моряков. При этом один из них умер в ходе эвакуации.
Ранее в Азовском море беспилотники атаковали два иностранных грузовых судна с гражданами Азербайджана, погибли пять человек.
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