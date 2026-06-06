Пасечник: В ЛНР из-за действий ВСУ повреждено 40 тысяч гектаров лесов

Примерно 40 тысяч гектаров лесов было повреждено в Луганской Народной Республике из-за ударов со стороны Украины, минирования и выжигания. Об этом заявил глава региона Леонид Пасечник в интервью ТАСС.

«Лесов уничтожено огромнейшее количество. И причем не только в зоне проведения боевых действий, но и в зоне, которая достаточно далеко находится», - рассказал политик.

Пасечник привел в качестве примера Станично-Луганский район: когда эта территория контролировалась ВСУ, было уничтожено и вырезано «огромное количество» лесных насаждений. Полностью оценить ущерб в ЛНР пока невозможно из-за продолжающихся боев и минирования. Предварительно, пострадало порядка 40 тысяч га лесного фонда республики.

Ранее Минобороны сообщило, что армия России полностью освободила ЛНР от украинских войск, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

