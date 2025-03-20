«Жизнь сквозь сон»: Режиссер «Жар-птицы» об экспериментах и работе с Эйдельштейном

За два года он выпустил семь фильмов. Его работы не раз отмечались критиками. «Жар-птица», впервые представленная в Калининграде на кинофестивале короткометражного и дебютного кино «Короче», получила две номинации на Национальной премии киноведов, кинокритиков и киножурналистов «Белый слон» за 2024 года. В широкий российский прокат картина выходит с 20 марта. Она расскажет историю актрисы и танцовщицы театра, которая летит в Индию, чтобы найти свою мать. Девушка всю жизнь считала, что та бросила ее и примкнула к некой секте. Роли в картине исполнили Александра Киселева, Марк Эйдельштейн, Мария Мацель и рэпер Хаски. Съемки проходили в Санкт-Петербурге и нескольких городах Индии. Фильм будет выпущен на большой экран кинопрокатной компанией «К24».



- В 2024 году «Жар-птица» открыла кинофестиваль «Короче» в Калининграде, тогда в СМИ появилась информация, что картина завершит цикл ваших предыдущих работ. Так ли это?



- Это не так. Предыдущий цикл был завершен фильмом «Поедем с тобой в Макао», второй цикл будет завершен проектом «Песни джиннов». Итог же – сериал «Путешествие на солнце и обратно». «Жар-птица» не является каким-то итогом, но и не стоит особняком, а находится внутри нашего второго цикла, в который входит три индийских фильма и сериал.



- Как вы сами сформулировали главную идею фильма «Жар-птица»? Эта картина больше о сказке, к которой отсылает название, либо о сновидении?

- Я вообще не выделяю каких-то ключевых идей в фильмах. Идея любви, нежности, отношения к миру, к божественному присутствию во всех моих фильмах присутствует. В остальном стараюсь не выводить какую-то аннотацию в паре предложений, какую-то идейную выжимку в кино.

Это был эксперимент перенесения снов в реальность. Сны похожи на фильмы, там все показывается кусками. Если серьезно относиться ко снам, они позволяют себя записывать. Это очень просто, достаточно две недели практики, когда при пробуждении первое, что вы делаете – записываете свой сон. В этом случае он не расплескивается, а задерживаются в сознании. Какое-то время я наблюдал, как во сне сцены склеиваются друг с другом, как совершаются переходы иногда через вспышки света, иногда через затемнения. Во сне, в отличие от монтажа, все идет очень гладко, не видно швов при смене кадров, есть двойная экспозиция. Какие-то полупрозрачные образы, через которые видны дальние планы, будто в DaVinci Resolve и Adobe Premiere кто-то монтирует. Для меня это было откровением. Мы выстраивали лабораторию, и дальше сны переводились в том числе в сценарии. Добавлю, что контровой свет у нас является отдельным персонажем. В нашем фильме у света есть голос, он поет песни, общается звуковым образом.