«В "Жар-птице" Романа Михайлова у меня главная роль и это большая важная история не только в моей актерской судьбе, а в целом в жизни. У нас были съемки в Индии и это было великолепно. Это что-то вдохновляющее, но совсем другая цивилизация, другая жизнь, другое мышление. Когда ты сталкиваешься с чем-то совсем другим, даже не понимаешь, как это оценивать. Отнеслась к этому месту с большой любовью, потому что оно подарило мне новый виток в жизни», - отметила она на премьере комедии «Ритмы мечты».

Как добавила собеседница НСН, Роману Михайлову, как режиссеру, важна достоверность в кино, потому на съемочной площадке не обходится без импровизации.