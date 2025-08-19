Звезда фильма «Жар-птица» раскрыла, в чем сила работ Романа Михайлова
Роман Михайлов на площадке учитывает органику актера и оставляет пространство для импровизации, уточнила в эфире НСН Александра Киселева.
Снимая кино, Роман Михайлов занимается поиском правды и готов вносить любые изменения по ходу работы для достижения этой цели. Об этом спецкору НСН рассказала актриса Александра Киселева, она снималась в нескольких фильмах режиссера, который также является писателем из лонг-листа литературной премии «Национальный бестселлер», театральным постановщиком БДТ и математиком РАН.
«В "Жар-птице" Романа Михайлова у меня главная роль и это большая важная история не только в моей актерской судьбе, а в целом в жизни. У нас были съемки в Индии и это было великолепно. Это что-то вдохновляющее, но совсем другая цивилизация, другая жизнь, другое мышление. Когда ты сталкиваешься с чем-то совсем другим, даже не понимаешь, как это оценивать. Отнеслась к этому месту с большой любовью, потому что оно подарило мне новый виток в жизни», - отметила она на премьере комедии «Ритмы мечты».
Как добавила собеседница НСН, Роману Михайлову, как режиссеру, важна достоверность в кино, потому на съемочной площадке не обходится без импровизации.
«Уникальность Романа Михайлова в том, что он занимается поиском правды в каждой секунде, это очень для него важно. Если правды нет, что-то выбивается из правдивого ритма, он тут же исключает это из фильма. Импровизация на площадке имеет место быть, все зависит от органики актера. К примеру, если какое-то слово, которое должно было быть в тексте и сценарии не ложится под конкретного артиста, мы запросто его убираем. И это очень тяжело. Просто звучит – импровизировать, зайдите и сделайте. Чтобы круто сымпровизировать, нужно к этому очень долго готовится. Мы долго готовились, много разговаривали по поводу всего, поэтому у нас получилось», - пояснила Киселева.
С 14 августа в широкий российский прокат вышла картина Михайлова «Надо снимать фильмы о любви». Съемки фильма на стыке документального наблюдения и художественного вымысла также проходили в Индии. По сюжету российская съемочная группа приезжает в Варанаси, чтобы снять артхаусный фильм. Съемочный процесс начинает разваливаться, когда исполнитель главной роли на улице знакомится с загадочной девушкой по имени Света. Роли в проекте исполнили Марк Эйдельштейн, Чингиз Гараев, Мария Мацель, Александра Киселева, Илларион Маров и Хаски, все они также снимались и в фильме Михайлова «Жар-птица», напоминает «Радиоточка НСН».
