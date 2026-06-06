Матвиенко заверила, что в России не будет перехода на шестидневку

Перехода на шестидневную рабочую неделю в России не будет. Об этом заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову на Петербургском международном экономическом форуме.

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Председатель Совфеда успокоила россиян, что власти не рассматривают такие инициативы и никогда их не примут.

«У нас есть трудовое законодательство, у нас есть Трудовой кодекс, который, несмотря на все сложности, мы никогда не будем нарушать», - заявила Матвиенко.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин рассказал, что вопрос о переводе граждан на 12-часовой рабочий день и шестидневную рабочую неделю не обсуждается и не планируется.

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ФОТО: РИА Новости
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