Матвиенко заверила, что в России не будет перехода на шестидневку
Перехода на шестидневную рабочую неделю в России не будет. Об этом заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову на Петербургском международном экономическом форуме.
Председатель Совфеда успокоила россиян, что власти не рассматривают такие инициативы и никогда их не примут.
«У нас есть трудовое законодательство, у нас есть Трудовой кодекс, который, несмотря на все сложности, мы никогда не будем нарушать», - заявила Матвиенко.
Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин рассказал, что вопрос о переводе граждан на 12-часовой рабочий день и шестидневную рабочую неделю не обсуждается и не планируется.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Матвиенко заверила, что в России не будет перехода на шестидневку
- ПВО сбила четыре дрона, летевших на Москву
- Захарова опровергла слухи о желании Лаврова уйти в отставку
- Трамп намекнул на возобновление военных действий против Ирана
- В колледжах России появится несколько новых специальностей
- В Черном море недалеко от Севастополя было атаковано турецкое судно
- Ушаков прокомментировал слова Путина о бизнесмене, посетившем Киев
- Трамп сообщил, кто «будет вовлечен» в урегулирование конфликта на Украине
- Аксенов рассказал, где туристы смогут заправиться для выезда из Крыма
- На Аляске оценили перспективы тоннеля между РФ и США через Берингов пролив