«Всплеск детской преступности!»: Волынец обвинила сериал «Слово пацана» в беспорядках
Ирина Волынец заявила НСН, что ее просьбу запретить трансляцию проекта поддерживают правоохранительные органы и регионы.
Омбудсмен по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец в беседе с НСН объяснила свои претензии к сериалу «Слово пацана». До этого она обратилась в Роскомнадзор с просьбой организовать проверку сериала на соответствие традиционным ценностям. Омбудсмен просит запретить трансляцию проекта, а также заблокировать сайты, где его транслируют.
«Мы сегодня говорим о всплеске детской преступности на фоне выхода этого сериала, прямая корреляция между количеством скачиваний, которое является рекордным. Уже зафиксированы случаи детской агрессии, подростки имитируют группировки, какие-то сообщества. Конечно, не исключаются другие меры профилактики – нам нужно занимать детей во внеурочное время, кружки, спортивные секции. В то же время, когда у нас есть такие информационные продукты, как «Слово пацана», другая работа не имеет большого воздействия. Ребенок будет делать то, что ему интересно, а интересно ему то, что показывают с большого экрана. Меня поддерживают правоохранительные органы и республики, не только республика Татарстан», - рассказала она.
Волынец отметила, что возрастное ограничение фильма не спасает детей от ошибок, а родители зачастую просто не могут уследить за подростками и контролировать их.
«Более того, фильм снят талантливо, Жора Крыжовников сделал достаточно много шедевров. Только проблема в том, что этот фильм направлен на разрушение. Да, есть ограничение 18+, но дети, которые замечены в беспорядках, им от десяти лет. У родителей сегодня нет возможности контролировать нахождение своих детей, особенно в виртуальном пространстве», - заключила она.
Сериал «Слово пацана» рассказывает о жизни молодёжных группировок Казани 80-х годов. После того, как он вышел в эфир, в СМИ стали появляться сообщения о том, что подростки в Татарстане, вдохновившись героями картины, начали разбиваться на группы и подражать героям шоу, устраивать драки и снимать их на видео, передает «Радиоточка НСН».
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