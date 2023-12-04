«Точность, правда и глубина»: Актер Сергей Бурунов оценил сериал «Слово пацана»

Актер Сергей Бурунов восхитился сериалом «Слово пацана. Кровь на асфальте», в котором сыграл роль отца одного из персонажей. Об этом артист рассказал в шоу «Кстати» для платформы «VK клипы».

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По словам Бурунова, он может «перечесть по пальцам одной руки» подобные сценарии.

«Я 25 лет занимаюсь тем, чем занимаюсь. Когда я прочел, я был просто в потрясении. Потому что такой точности, правды и глубины я давно не встречал в современных сценариях. Невозможно оторваться, я не увидел там ни малейшей фальши и картонности», — поделился актер.

Как отметил Бурунов, авторы сценария Жора Крыжовников и Андрей Золотарев создали «фантастическую историю, очень жесткую, криминальную драму» о переломном моменте перестройки в конце 1980-начале 1990 годов.

Ранее омбудсмен по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец призвала запретить сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», поскольку он «романтизирует бандитский мир» в глазах молодежи, пишет Ura.ru. По данным СМИ, Роскомнадзор проверит проект на соответствие традиционным ценностям.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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