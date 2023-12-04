СМИ: Сокуров опроверг сообщения о завершении карьеры

Российский кинематографист Александр Сокуров заявил, что слова о завершении его карьеры были вырваны из контекста, сообщает ТАСС.

Сокуров: дальнейших показов фильма «Сказка» в России не планируется

«Я сказал то, что у меня именно нет возможности работать сейчас в России», – указал режиссер. При этом он не планирует отказываться от съемок.

Ранее сообщалось, что Сокуров завершает профессиональную карьеру после запрета его фильма «Сказка». Покидать Россию режиссер отказался, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КиноРежиссерАлександр Сокуров

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