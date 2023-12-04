СМИ: Сокуров опроверг сообщения о завершении карьеры

«Я сказал то, что у меня именно нет возможности работать сейчас в России», – указал режиссер. При этом он не планирует отказываться от съемок.

Ранее сообщалось, что Сокуров завершает профессиональную карьеру после запрета его фильма «Сказка». Покидать Россию режиссер отказался, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

