«Несправедливо и незаконно»: Сокуров высказался о запрете показа «Сказки» в Москве
Государство уже второй раз проявляет ко мне насилие. Это поставит крест на моей творческой кинематографической жизни, заявил НСН кинорежиссер Александр Сокуров.
Режиссер Александр Сокуров в интервью НСН выразил мнение, что власти России поставили крест на его кинематографической жизни, запретив показ в Москве фильма «Сказка».
Ранее стало известно, что Министерство культуры РФ запретило показ фильма «Сказка» 15 октября в Москве на международном фестивале КАРО.Арт.
«Я полагаю, что на моей творческой кинематографической жизни поставлен крест. Государство уже второй раз проявляет ко мне насилие. Это несправедливо и незаконно», - сказал собеседник НСН.
Режиссер поблагодарил за поддержку и признался, что это очень важно для него "в эти непростые дни".
Ранее Сокуров рассказал «Радиоточке НСН», что перед российской премьерой его фильм «Сказка» показали во многих странах, но испугались в Каннах.
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