«Несправедливо и незаконно»: Сокуров высказался о запрете показа «Сказки» в Москве

Ранее стало известно, что Министерство культуры РФ запретило показ фильма «Сказка» 15 октября в Москве на международном фестивале КАРО.Арт.



«Я полагаю, что на моей творческой кинематографической жизни поставлен крест. Государство уже второй раз проявляет ко мне насилие. Это несправедливо и незаконно», - сказал собеседник НСН.



Режиссер поблагодарил за поддержку и признался, что это очень важно для него "в эти непростые дни".

Ранее Сокуров рассказал «Радиоточке НСН», что перед российской премьерой его фильм «Сказка» показали во многих странах, но испугались в Каннах.

