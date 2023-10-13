«Несправедливо и незаконно»: Сокуров высказался о запрете показа «Сказки» в Москве

Государство уже второй раз проявляет ко мне насилие. Это поставит крест на моей творческой кинематографической жизни, заявил НСН кинорежиссер Александр Сокуров.

Режиссер Александр Сокуров в интервью НСН выразил мнение, что власти России поставили крест на его кинематографической жизни, запретив показ в Москве фильма «Сказка».

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Ранее стало известно, что Министерство культуры РФ запретило показ фильма «Сказка» 15 октября в Москве на международном фестивале КАРО.Арт.

«Я полагаю, что на моей творческой кинематографической жизни поставлен крест. Государство уже второй раз проявляет ко мне насилие. Это несправедливо и незаконно», - сказал собеседник НСН.

Режиссер поблагодарил за поддержку и признался, что это очень важно для него "в эти непростые дни".

Ранее Сокуров рассказал «Радиоточке НСН», что перед российской премьерой его фильм «Сказка» показали во многих странах, но испугались в Каннах.

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ФОТО: РИА Новости
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