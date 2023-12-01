Минниханов заявил о негативном влиянии сериала «Слово пацана» на подростков

Глава Татарстана Рустам Минниханов раскритиковал нашумевший сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте».

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Минниханов обратил внимание, что последнее время появляется много картин, которые идеализируют истории, связанные с подростковыми группировками. По его мнению, это может привести к негативным последствиям.

«Мы не имеем права допустить повторения событий прошлого. И вообще мы должны отреагировать на такие сюжеты, такие фильмы», - цитируют главу республики местные СМИ.

В качестве подтверждения негативного влияния Минниханов привел случай в Сармановском районе республики, где объединившиеся в группы подростки начали делить территорию.

В беседе с «Радиоточкой НСН» первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко высказала мнение, что сериал «Слово пацана» нужно запретить, если он провоцирует молодежь объединяться в банды.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Рустам МиннихановТатарстанКиноСериалы

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