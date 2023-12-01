Минниханов заявил о негативном влиянии сериала «Слово пацана» на подростков
Глава Татарстана Рустам Минниханов раскритиковал нашумевший сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте».
Минниханов обратил внимание, что последнее время появляется много картин, которые идеализируют истории, связанные с подростковыми группировками. По его мнению, это может привести к негативным последствиям.
«Мы не имеем права допустить повторения событий прошлого. И вообще мы должны отреагировать на такие сюжеты, такие фильмы», - цитируют главу республики местные СМИ.
В качестве подтверждения негативного влияния Минниханов привел случай в Сармановском районе республики, где объединившиеся в группы подростки начали делить территорию.
В беседе с «Радиоточкой НСН» первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко высказала мнение, что сериал «Слово пацана» нужно запретить, если он провоцирует молодежь объединяться в банды.
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