«Правда с любовью!»: Сценарист «Бригады» заступился за «Слово пацана»

«Я посмотрел четыре серии, которые вышли. По-моему, это отличный сериал! Это замечательный режиссер, прекрасные актеры и это реальность. Я помню, что в 80-е годы в кинотеатре на удлиненном сеансе я смотрел документальный фильм о группировках в Казани, которые были в перестроечное время. Отрывки этого документального фильма демонстрируются в первых сериях картины «Слово пацана». Это все правда, поэтому это достойный сериал», - отметил он.

Велединский заметил, что в таком случае нужно проверять все советские произведения, которые могут романтизировать преступления и бандитизм.

«Самый прямой и честный путь – это правда, эта правда сделана с любовью вопреки пословице «правда без любви - есть ложь», с любовью к людям. Спасибо Жоре Крыжовникову за этот сериал. Если мы проверяем, давайте тогда за советское браться… Романтизируется то, что Раскольников делал со старушками или нет? Мы так дойдем до всего. Я принципиально против любой цензуры», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее Роскомнадзор направил в онлайн-кинотеатры требование удалить фильм «Айта» якутского режиссера Степана Бурнашева. Ведомство усмотрело в картине «деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России», передает «Радиоточка НСН».

