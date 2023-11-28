«Правда с любовью!»: Сценарист «Бригады» заступился за «Слово пацана»
Александр Велединский в эфире НСН отметил, что проверять на романтизацию преступности придется многие советские произведения.
Сериал «Слово пацана» отражает реальность Казани 1980-х годов, картина снята правдиво и с любовью к людям, заявил сценарист сериалов «Бригада», «Дальнобойщики», режиссер вышедшего недавно фильма «1993» Александр Велединский в беседе с НСН.
Ранее детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец обратилась в Роскомнадзор с просьбой организовать проверку сериала «Слово пацана» на соответствие традиционным ценностям.
«Я посмотрел четыре серии, которые вышли. По-моему, это отличный сериал! Это замечательный режиссер, прекрасные актеры и это реальность. Я помню, что в 80-е годы в кинотеатре на удлиненном сеансе я смотрел документальный фильм о группировках в Казани, которые были в перестроечное время. Отрывки этого документального фильма демонстрируются в первых сериях картины «Слово пацана». Это все правда, поэтому это достойный сериал», - отметил он.
Велединский заметил, что в таком случае нужно проверять все советские произведения, которые могут романтизировать преступления и бандитизм.
«Самый прямой и честный путь – это правда, эта правда сделана с любовью вопреки пословице «правда без любви - есть ложь», с любовью к людям. Спасибо Жоре Крыжовникову за этот сериал. Если мы проверяем, давайте тогда за советское браться… Романтизируется то, что Раскольников делал со старушками или нет? Мы так дойдем до всего. Я принципиально против любой цензуры», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее Роскомнадзор направил в онлайн-кинотеатры требование удалить фильм «Айта» якутского режиссера Степана Бурнашева. Ведомство усмотрело в картине «деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Тульской области с 1 января запретят мигрантам работать в общепите и водить такси
- Издание FourFourTwo назвало Месси лучшим футболистом XXI века
- Четыре региона РФ подписали соглашение о создании Содружества Донбасса
- Арахамия: У военного руководства Украины нет плана на 2024 год
- Созданный футбольными фанатами батальон в зоне СВО начал вербовать россиянок
- В ЦБ назвали ситуацию с «банкротством» СПБ Биржи близкой к преступлению
- Сериал «Слово пацана» проверят на соответствие традиционным ценностям
- «Хотят зарабатывать!»: Траньков заявил о деградации фигуристов без турниров
- Турция и Египет стали самыми популярными для отдыха в преддверии Нового года
- В Минстрое ожидают снижения спроса на новостройки в России в течение полугода
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru