Полиция не подтвердила связь убийства подростка в Иркутске с сериалом «Слово пацана»
Правоохранительные органы не подтвердили информацию о взаимосвязи убийства 15-летнего подростка в Иркутске с сериалом «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом сообщило региональное управление МВД.
Оперативники задержали предполагаемого подозреваемого в убийстве. Он заявил, что не смотрел сериал.
«Таким образом, информация о взаимосвязи произошедшего с сериалом не подтверждается», - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Убийство произошло вечером 2 декабря на остановке в Иркутске. Возбуждено уголовное дело.
Премьера сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова состоялась 9 ноября. Картина получила несколько наград на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Полиция не подтвердила связь убийства подростка в Иркутске с сериалом «Слово пацана»
- Сокуров сообщил о завершении карьеры и высказался об эмиграции
- Хуситы атаковали британское судно в Баб-эль-Мандебском проливе
- Вышел тизер второго сезона сериала «Дом Дракона»
- На индонезийском острове Суматра началось извержение вулкана Мерапи
- FT: в Китае рекордные 8,5 млн человек не смогли выплачивать кредиты
- Сокуров: дальнейших показов фильма «Сказка» в России не планируется
- The Guardian: канцлер ФРГ Шольц стал лучшим другом Зеленского
- Пища и здоровье: Жирная жареная еда может вызвать рак
- В подмосковных Химках неизвестные прокололи шины более 10 автомобилей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru