Полиция не подтвердила связь убийства подростка в Иркутске с сериалом «Слово пацана»

Правоохранительные органы не подтвердили информацию о взаимосвязи убийства 15-летнего подростка в Иркутске с сериалом «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом сообщило региональное управление МВД.

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Оперативники задержали предполагаемого подозреваемого в убийстве. Он заявил, что не смотрел сериал.

«Таким образом, информация о взаимосвязи произошедшего с сериалом не подтверждается», - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Убийство произошло вечером 2 декабря на остановке в Иркутске. Возбуждено уголовное дело.

Премьера сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова состоялась 9 ноября. Картина получила несколько наград на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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