Путин поздравил народного артиста РСФСР Заманского со 100-летием

Президент РФ Владимир Путин поздравил народного артиста РСФСР Владимира Заманского со 100-летим юбилеем. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин поздравил Трампа с Рождеством

В своей телеграмме глава государства отметил, что яркие и запоминающиеся работы актёра «и сегодня являются примером высокого мастерства».

«Вы мужественно прошли фронтовыми дорогами, а после Великой Отечественной войны посвятили себя искусству», - добавил он.

Ранее Путин лично поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днём рождения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КультураЮбилейПоздравлениеНародный АртистВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры