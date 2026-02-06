Путин поздравил народного артиста РСФСР Заманского со 100-летием
6 февраля 202617:05
Президент РФ Владимир Путин поздравил народного артиста РСФСР Владимира Заманского со 100-летим юбилеем. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В своей телеграмме глава государства отметил, что яркие и запоминающиеся работы актёра «и сегодня являются примером высокого мастерства».
«Вы мужественно прошли фронтовыми дорогами, а после Великой Отечественной войны посвятили себя искусству», - добавил он.
Ранее Путин лично поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днём рождения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
