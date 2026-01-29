Европейский союз ввел санкции против спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, следует из заявления Совета ЕС. Губерниев подчеркнул, что продолжит работать в России и дружественных странах.

«Я был, есть и буду со своей страной и за российский спорт. Как это отразится на моей работе, не очень понимаю, с учетом того, что мы последние годы отстранены от международных соревнований. Я как работал, так и буду работать. В данном случае – в Российской Федерации и дружественных странах. На соревнованиях в Европе последние годы российские спортсмены практически не бывают, как и я», - заявил он.

Санкции также ввели против журналиста ВГТРК Павла Зарубина, телеведущих Екатерины Андреевой и Марии Ситтель, артиста Романа Чумакова, известного под псевдонимом Рома Жиган, и артиста балета Сергея Полунина, передает «Радиоточка НСН». Персональные санкции Евросоюза влекут запрет на въезд в страны ЕС и заморозку всех финансовых активов, находящихся в европейской юрисдикции.

