«Работаю в России!»: Губерниев заявил, что санкции ЕС ему никак не помешают
Дмитрий Губерниев сказал НСН, что последние несколько лет не работал в Европе, поскольку российские спортсмены не участвовали в международных соревнованиях.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с НСН заявил, что остается со своей страной и российским спортом, а санкции Евросоюза не помешают его работе.
Европейский союз ввел санкции против спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, следует из заявления Совета ЕС. Губерниев подчеркнул, что продолжит работать в России и дружественных странах.
«Я был, есть и буду со своей страной и за российский спорт. Как это отразится на моей работе, не очень понимаю, с учетом того, что мы последние годы отстранены от международных соревнований. Я как работал, так и буду работать. В данном случае – в Российской Федерации и дружественных странах. На соревнованиях в Европе последние годы российские спортсмены практически не бывают, как и я», - заявил он.
Санкции также ввели против журналиста ВГТРК Павла Зарубина, телеведущих Екатерины Андреевой и Марии Ситтель, артиста Романа Чумакова, известного под псевдонимом Рома Жиган, и артиста балета Сергея Полунина, передает «Радиоточка НСН». Персональные санкции Евросоюза влекут запрет на въезд в страны ЕС и заморозку всех финансовых активов, находящихся в европейской юрисдикции.
