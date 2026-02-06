«Я эту идею поддерживаю, какой-то дресс-код похода в театр должен быть. Мы порой наблюдаем, как люди себе позволяют приходить в шортах и пляжных тапочках летом. Это потеря российской культуры, театр всегда был выше. Я искренне радуюсь, когда вижу женщин, которые зимой в гардеробе переобувают зимнюю обувь на туфли. Это вызывает у меня какое-то чувство гордости. Дресс-код не станет барьером для аудитории, если это делать разумно. Просто у театра должно быть право отказать в посещении человеку, если он в шортах, вернуть ему деньги. Сегодня я не могу сделать никакое замечание зрителю в майке или трениках. Если я сегодня это сделаю, на меня зритель имеет право подать в суд. Доходит до того, что зрители не хотят сдавать пальто в гардероб, мы уговариваем зрителя. Кто-то приходит с большими рюкзаками и тоже хочет с ним находиться в зрительном зале, а это неудобно и небезопасно», - рассказал он.

Крок подчеркнул, что единого дресс-кода быть не должно, каждый театр может установить его самостоятельно.

«Какое-то уважение к месту должно быть . Дресс-код есть у госслужащих, в публичных местах, театру это тоже не помешает, так как размывается культура посещения. Пусть каждый театр выстраивает свои правила для зрителей самостоятельно. Это потребует внести аккуратные поправки в закон «О культуре», что театры могут устанавливать дресс-код самостоятельно. Надо обсуждать и выходить с инициативой в Госдуму. Зритель при покупке билета будет соглашаться с правилами театра. Сегодня зрителю нельзя вносить в зал еду, напитки и так далее, это входит в правила, зритель на них соглашается в момент покупки», - пояснил он.

В театр стоит надевать более вечерние наряды, а посещать такие места в шортах и вовсе надо запретить, заявил НСН международный fashion-эксперт, стилист Александр Белов.

