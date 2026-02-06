«Стало немножко смешно»: Куда ведет Сербию Александр Вучич
В сербских СМИ под контролем президента сейчас одновременно идут две кампании против США и России, заявил НСН сербский политолог Стеван Гайич.
Действующий глава Сербии Александр Вучич с самого начала был человеком НАТО, а мысль, что "русские и сербы - братья навек" устарела, заявил НСН сербский политолог Стеван Гайич.
Президент Сербии Александр Вучич подтвердил курс на вступление страны в ЕС. По его словам, в республике пока сохраняется значительная доля российского газа, но Белград постепенно увеличивает объем закупок у европейских партнеров. Ранее сербский лидер призывал соблюдать все условия, выдвигаемые Евросоюзом, даже если они воспринимаются как давление или унижение, ради ускорения процесса интеграции. Гайич считает, что Сербия ведет кампанию одновременно против России и США.
«Действующий глава Сербии с самого начала был человеком НАТО, и тому есть свидетельства. Когда Вучич баллотировался в 2004 году на пост мэра Белграда в своей предвыборной кампании он использовал оранжевый цвет, такой же, как и Виктор Ющенко на Украине, а не синий цвет Сербской радикальной партии, в которой он тогда состоял. Если бы в Москве захотели всё это увидеть, то не удивлялись бы, почему Сербия продает оружие Украине, что с украинским президентом Владимиром Зеленским Вучич встречался более 10 раз с момента начала СВО, а с Путиным только один раз в Москве 9 мая в прошлом году», - отметил сербский политолог.
По его словам, теперь стало всем очевидно, куда ведет Сербию Александр Вучич.
«Вучич смог одновременно испортить отношения и с Россией, и с США. В республиканских СМИ под контролем президента сейчас одновременно идут две кампании против США и России. Это происходит из-за того, что главный патрон сербского лидера сейчас находится в Евросоюзе. это президент Франции Эммануэль Макрон, и, в какой степени, конечно, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Сейчас мне немножко стало смешно, потому что теперь уже всё абсолютно очевидно. В России до сих пор живет мысль, что русские и сербы – братья навек, поэтому и не допускают мысль о европейской интеграции братской республики, ничего не происходит просто так», - добавил Гайич.
Ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что его просили закрыть в Сербии российские СМИ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
