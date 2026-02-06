Действующий глава Сербии Александр Вучич с самого начала был человеком НАТО, а мысль, что "русские и сербы - братья навек" устарела, заявил НСН сербский политолог Стеван Гайич.

Президент Сербии Александр Вучич подтвердил курс на вступление страны в ЕС. По его словам, в республике пока сохраняется значительная доля российского газа, но Белград постепенно увеличивает объем закупок у европейских партнеров. Ранее сербский лидер призывал соблюдать все условия, выдвигаемые Евросоюзом, даже если они воспринимаются как давление или унижение, ради ускорения процесса интеграции. Гайич считает, что Сербия ведет кампанию одновременно против России и США.