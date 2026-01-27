Покинувшие Россию иноагенты стали массово гасить задолженности перед ФНС, чтобы вернуться в страну, сообщает «Постньюс». По данным из открытых реестров, речь идет не о единичных случаях, а о системной тенденции участившихся платежей по налогам. Бородин заявил, что назад дорогу следует открыть не всем.



«Сейчас они будут гасить свои долги и пытаться возвращаться обратно. Мы предлагаем запретить въезд в Россию тем гражданам, иностранное финансирование которых было доказано. Сейчас у них есть все возможности вернуться в страну, если на них не возбуждены уголовные дела, и если они не находятся в розыске. Если человек иноагент, это не значит, что он не имеет права находиться в стране. Они могут вернуться и вести свой образ жизни. Надо будет только отчитываться перед Минюстом за все заработанные и потраченные деньги. Ни одна компания, ни одно госучреждение не возьмет на себя ответственность за то, чтобы принять этого человека на работу. Это клеймо на всю жизнь», — сказал собеседник НСН.

Госдума в ближайшее время рассмотрит законопроект об усилении контроля за иностранными агентами в России. Об этом ранее сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.

