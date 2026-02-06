Судья объяснил, что интересует следователей в смартфонах россиян

При расследовании определенных преступлений необходимо проверить цифровой след, чтобы получить доказательства, заявил НСН Сергей Пашин.

Данные с цифровых носителей нужны следствию только при расследовании организованной преступности и мошенничества, а в большинстве случаев они используют традиционные методы сбора доказательств, рассказал юрист, федеральный судья в отставке Сергей Пашин в беседе с НСН.

Смартфоны закрепили за собой роль главного источника цифровых улик в расследованиях по всему миру, согласно новому отчету компании цифровой криминалистики Cellebrite. В материале «Тенденции отрасли 2026» утверждается, что 97% следователей теперь называют смартфоны своим главным источником улик. Пашин подчеркнул, кому в России помогают такие методы.

«В нашей стране это не так распространено. Мы опираемся, в основном, на традиционные источники доказательств. К ним относятся показания свидетелей, заключения экспертов. Если речь идет о резонансных делах или о чем-то, связанном с компьютерным мошенничеством, то тогда ведущую роль играют материалы со смартфонов и электронная память других носителей. Также переписки человека используются тогда, когда расследуют преступления организованного характера: все члены такого сообщества общаются между собой. Их изобличает получение такой информации. Конечно, правоохранители изучают, не посещал ли человек экстремистские и террористические ресурсы. Но сейчас мы живем в таком цифровом колпаке, что даже денежный перевод может доказать, что человек пошел на государственную измену», — указал он.

Ранее исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев рассказал НСН, как переписка в мессенджере Telegram может оказаться у правоохранителей.

