Данные с цифровых носителей нужны следствию только при расследовании организованной преступности и мошенничества, а в большинстве случаев они используют традиционные методы сбора доказательств, рассказал юрист, федеральный судья в отставке Сергей Пашин в беседе с НСН.

Смартфоны закрепили за собой роль главного источника цифровых улик в расследованиях по всему миру, согласно новому отчету компании цифровой криминалистики Cellebrite. В материале «Тенденции отрасли 2026» утверждается, что 97% следователей теперь называют смартфоны своим главным источником улик. Пашин подчеркнул, кому в России помогают такие методы.