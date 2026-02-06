Соцфонд назвал самые популярные имена новорожденных в России в 2025 году

В Соцфонде России рассказали, что также в ТОП-5 имён для новорождённых девочек вошли Ева, Анна и Мария, а также Варвара, вытеснившее из лидеров имя Виктория.

Что касается мальчиков, то их в прошлом году родители также чаще всего называли Александр, Артём, Матвей и Тимофей.

Отмечается, что имена Михаил и София лидировали и в 2024 году.

Ранее начальник городского управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева рассказала, что в 2025 году детей называли Ассоль, Забава, Дельфина, Сталина, Марс, Гамлет, Святогор, Гектор, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

