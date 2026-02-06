Лавров: Заявления Рютте в Раде означают подготовку интервенции на Украину
Заявления генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Верховной раде о размещении иностранных военных означают подготовку интервенции на Украину. Как пишет RT, об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр указал, что глава блока упомянул гарантии безопасности, которые прямо противоположны «коллективным гарантиям, согласованым нами и украинцами в апреле 2022 года».
«Тогда это было по-честному, а сейчас это гарантии безопасности того режима, который Запад хочет сохранить любой ценой», - подчеркнул он.
Ранее Рютте заявил, что иностранные войска появятся на Украине сразу после заключения мирного соглашения с РФ, при этом поддержка будет «на земле, в воздухе и на море», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
