Лавров: Заявления Рютте в Раде означают подготовку интервенции на Украину

Заявления генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Верховной раде о размещении иностранных военных означают подготовку интервенции на Украину. Как пишет RT, об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров: Москва определяет размещение западных войск на Украине как угрозу

Министр указал, что глава блока упомянул гарантии безопасности, которые прямо противоположны «коллективным гарантиям, согласованым нами и украинцами в апреле 2022 года».

«Тогда это было по-честному, а сейчас это гарантии безопасности того режима, который Запад хочет сохранить любой ценой», - подчеркнул он.

Ранее Рютте заявил, что иностранные войска появятся на Украине сразу после заключения мирного соглашения с РФ, при этом поддержка будет «на земле, в воздухе и на море», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
