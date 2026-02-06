Мантуров рассказал, сколько раненых российских военных возвращаются в строй

Возвращать в строй в настоящее время удаётся около 95% раненых российских военнослужащих. Как сообщает ТАСС, об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

СМИ: ВСУ потеряли более 38,5 тысяч военнослужащих за январь

В ходе визита в военный технополис «Эра» он отметил, что это результат системной работе по оказанию необходимой помощи.

«Во многом это результат отлаженной деятельности по их своевременной эвакуации с передовой, что особенно сложно делать в условиях массированного применения беспилотников», - подчеркнул Мантуров.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице уже больше года реализуют уникальную модель помощи раненым бойцам СВО со всей России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

