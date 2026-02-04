«В данном случае наши звезды не могут быть привлечены к уголовной ответственности за рекламу. При рекламировании не было признаков мошенничества или получения денежных средств незаконным способом. Они рекламировали застройщика. Например, у нас висит в городе реклама стоматологической клиники, москвичи туда обращаются, а потом у них зубы выпадают. Нам в таком случае идти с иском к властям города? Здесь такая же логика. В данном случае рекламировались жилищные комплексы, никто из звезд не гарантировал, что они будут построены в срок. Девчонки добросовестно выполняли свою работу по рекламному контракту. Все публичные лица очень аккуратно относятся к рекламе», - рассказала она.

Она также объяснила, кто в таком случае несет ответственность.

«В рамках банкротства ответственность несет компания, директор, а также контролирующие лица, от решения которых зависели действия компании. В рамках этой цепочки конкурсный управляющий выявляет всех причастных. Я не думаю, что Собчак или Гузеева контролировали деятельность застройщика, принимали какие-то решения. Это сделано для привлечения внимания к инвесторам. Но угадать достаточно сложно, кто построится, а кто обанкротится. Чтобы соблюдались права инвесторов, нужно подключать страховые компании», - добавила собеседница НСН.

Лариса Гузеева не является фигурантом уголовного дела о мошенничестве с виллами на острове Бали, заявил НСН президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.

