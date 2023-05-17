«Слезы Деппа и перья Бони»: В России смакуют открытие Каннского фестиваля
Джонни Депп преобразился в короля и заплакал, Майкл Дуглас получил первый приз, а Виктория Боня назвала себя «королевой джунглей» и позвала в Канны Ксению Собчак.
Во Франции стартовал 76-й Каннский кинофестиваль, в основной программе которого нет российских фильмов, однако без россиян на набережной Круазет не обошлось.
Основное внимание публики приковано к новым фильмам Уэса Андерсона, Мартина Скорсезе и Педро Альмодовара, а также картине с Джонни Деппом.
Тем временем, проживающая в Монако экс-звезда «Дома-2» Виктория Боня уже представила на красной дорожке платье в перьях, плюс в Каннах покажут фильмы Ильи Поволоцкого и Дарьи Кащеевой.
ОТ КОРОЛЯ ДО «АСТЕРОИДА»
Открытие Каннского фестиваля прошло 16 мая. Председателем жюри основного конкурса стал шведский режиссер Рубен Эстлунд, фильм которого «Треугольник печали» россияне смогли посмотреть, несмотря на санкции.
Первой картиной, показанной на фестивале, стала французская историческая драма «Жанна Дюбарри» (режиссер Майвенн Ле Беско), в которой Джонни Депп играет короля Людовика XV. Депп, для которого этот фильм стал первой картиной с 2020 года на фоне судебных тяжб с экс-супругой Эмбер Хёрд, чуть не расплакался на красной дорожке после семиминутных оваций фанатов. При этом, по данным СМИ, «Жанну Дюбарри» покажут и в России.
В основной программе фестиваля также покажут новый «симметричный фильм Уэса Андерсона «Астероид-Сити» с Тильдой Суинтон, Томом Хэнксом и Скарлетт Йоханссон, трагикомедию «Опавшие листья» финского режиссера Аки Каурисмяки, «Монстр» японца Хирокадзу Корээда и ряд других фильмов.
Вне конкурса покажут криминальный эпос Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» с Леонардо Ди Каприо и Робертом Де Ниро, а в рамках «короткого метра» в Каннах будет представлен получасовой вестерн Педро Альмодовара «Странный образ жизни» с Итаном Хоуком.
Ну а началась церемония открытия с вручения Майклу Дугласу почетной «Золотой пальмовой ветви» за вклад в кинематограф. Вместе с 78-летним обладателем двух «Оскаров» в Канны приехали его супруга Кэтрин Зета-Джонс и дочь Кэрис Зета-Дуглас.
«БЛАЖЬ», «ЭЛЕКТРА» И «КОРОЛЕВА ДЖУНГЛЕЙ»
В 2022 году на Каннском фестивале, несмотря на антироссийские санкции, показали фильм Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского». Кроме того, туда пригласили Александра Сокурова, однако он рассказал тогда НСН, что не повезет в Канны «Сказку».
На этот раз российских мэтров на фестиваль не позвали. При этом на Лазурном берегу все-таки покажут картины с «российскими корнями».
Илья Поволоцкий в рамках «двухнедельника режиссеров» представит роуд-муви «Блажь» о том, как дочь с отцом едут с камерой через всю Россию, взяв с собой еще и урну с прахом матери. А выпускница Гнесинки и Пражской академии искусств Дарья Кащеева покажет 26-минутный фильм «Электра» в программе студенческих фильмов.
Другая работа Кащеевой, мультфильм «Дочь» получил в свое время студенческого «Оскара», напоминает «Коммерсантъ». По данным СМИ, девушка родилась в Душанбе, училась в Москве на звукоинженера, а потом все бросила и уехала с мужем учиться в Прагу. При этом фильм «Электра» представлен, как совместная работа Чехии, Словакии и Франции.
Ну и куда жен без Виктории Бони, в мае 2022 года шокировавшей Канны образом с усами. На этот раз живущая в Монако экс-звезда «Дома-2» также попала на красную дорожку, подробно освещая свой выход в соцсетях.
Сначала девушка сообщила, что проспала открытие фестиваля. Потом призналась, что посвящает свой выход «своей любимой богине Мадрэ Аяhuaske», сообщив при этом, что ее образ называется «королева джунглей».
Выход Бони в платье бейрутского модного бренда Ziad Nakad с зелеными перьями и похожими на крылья рукавами вызвал у поклонников девушки ассоциации с птицей.
Как и ожидалось, «птичка» не удержалась и от соблазна «клюнуть» Ксению Собчак. Боня заявила, что готова «взять Собчак с собой» на красную дорожку, пообещав, провести ее «как королеву и звезду».
Ксения Анатольевна пока не ответила на приглашение, тем временем российские глянцевые СМИ взахлеб сравнивают Боню с Умой Турман и Наоми Кэмпбелл, которые появились на набережной Круазет в изящных «струящихся» платьях с глубокими декольте.
Не обошлось в Каннах и без политики. 79-летняя французская актриса Катрин Денев прочитала на фестивале стихи Леси Украинки. Кроме того, впервые в истории фестиваля, который продлится до 27 мая, его президентом стала женщина, экс-глава WarnerMedia в Германии и Франции Айрис Кноблох.
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