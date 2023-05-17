«Слезы Деппа и перья Бони»: В России смакуют открытие Каннского фестиваля

«БЛАЖЬ», «ЭЛЕКТРА» И «КОРОЛЕВА ДЖУНГЛЕЙ»

В 2022 году на Каннском фестивале, несмотря на антироссийские санкции, показали фильм Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского». Кроме того, туда пригласили Александра Сокурова, однако он рассказал тогда НСН, что не повезет в Канны «Сказку».

На этот раз российских мэтров на фестиваль не позвали. При этом на Лазурном берегу все-таки покажут картины с «российскими корнями».

Илья Поволоцкий в рамках «двухнедельника режиссеров» представит роуд-муви «Блажь» о том, как дочь с отцом едут с камерой через всю Россию, взяв с собой еще и урну с прахом матери. А выпускница Гнесинки и Пражской академии искусств Дарья Кащеева покажет 26-минутный фильм «Электра» в программе студенческих фильмов.

Другая работа Кащеевой, мультфильм «Дочь» получил в свое время студенческого «Оскара», напоминает «Коммерсантъ». По данным СМИ, девушка родилась в Душанбе, училась в Москве на звукоинженера, а потом все бросила и уехала с мужем учиться в Прагу. При этом фильм «Электра» представлен, как совместная работа Чехии, Словакии и Франции.

Ну и куда жен без Виктории Бони, в мае 2022 года шокировавшей Канны образом с усами. На этот раз живущая в Монако экс-звезда «Дома-2» также попала на красную дорожку, подробно освещая свой выход в соцсетях.

Сначала девушка сообщила, что проспала открытие фестиваля. Потом призналась, что посвящает свой выход «своей любимой богине Мадрэ Аяhuaske», сообщив при этом, что ее образ называется «королева джунглей».

Выход Бони в платье бейрутского модного бренда Ziad Nakad с зелеными перьями и похожими на крылья рукавами вызвал у поклонников девушки ассоциации с птицей.

Как и ожидалось, «птичка» не удержалась и от соблазна «клюнуть» Ксению Собчак. Боня заявила, что готова «взять Собчак с собой» на красную дорожку, пообещав, провести ее «как королеву и звезду».