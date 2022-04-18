Сокуров не повез свою «Сказку» в Канны, несмотря на персональное приглашение

Ранее организаторы Каннского кинофестиваля заявили, что не ждут официальных российских делегаций на конкурс в этом году. Однако «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на свои источники писал, что организаторы готовы рассматривать заявки Кирилла Серебренникова, Александра Сокурова и Андрея Звягинцева «вне зависимости от политической обстановки».

Сокуров еще две недели назад планирровал заявить свой фильм «Сказка», хотя и признавался СМИ, что не уверен, в том, что фильм понравится отборочной комиссии. Но уже 18 апреля режиссер однозначно заявил «Радиоточке НСН», что фильм на конкурс в итоге не повезет.

«Нет, конечно, нет. Фильм «Сказка» - слишком серьезный фильм для того, чтобы участвовать в Каннской истории. Там принимают другие фильмы, там просто другая программа фестиваля», - лаконично отреагировал Народный артист России.

Фильм «Сказка», по имеющимся данным, снимался без российских актеров и без государственного финансирования. Известно, что события разворачиваются в годы Второй мировой войны, при этом сам сюжет – вымышленный.

«Это чистая сказка, выдумка. Вот такой абсолютно новый для меня поступок художественный. Это не публицистика и никакое не исследование.<…> Фильм со сложным, очень сложным технологическим исполнением. Такого технологического исполнения, наверное, пока еще не было», - рассказал режиссер в интервью «Фонтанке» еще в декабре прошлого года.