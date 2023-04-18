Исторический байопик с Джонни Деппом в главной роли покажут в России

В фильме рассказывается история о жизни одной из самых влиятельных женщин Франции, которая была последней фавориткой короля Людовика XV. Джонни Депп сыграл в картине Людовика XV, эта работа стала для актера первой большой ролью за последние несколько лет.

В марте в России на большие экраны также вышли три картины Франсуа Трюффо, легендарного режиссера эпохи Французской новой волны. Кинопрокатная компания Russian World Vision представила фильмы «400 ударов», «Жюль и Джим» и «Нежная кожа».

