Исторический байопик с Джонни Деппом в главной роли покажут в России

Кинокомпания Russian World Vision и онлайн-кинотеатр Okko покажут в России фильм открытия 76 Каннского кинофестиваля «Жанна Дюбарри», сообщили в пресс-службе компании.

Исторический байопик создавался совместно французской кинокомпанией Why Not Productions и кинокомпанией Russian World Vision.

В России вышел новый фильм с Александром Невским

В фильме рассказывается история о жизни одной из самых влиятельных женщин Франции, которая была последней фавориткой короля Людовика XV. Джонни Депп сыграл в картине Людовика XV, эта работа стала для актера первой большой ролью за последние несколько лет.

В марте в России на большие экраны также вышли три картины Франсуа Трюффо, легендарного режиссера эпохи Французской новой волны. Кинопрокатная компания Russian World Vision представила фильмы «400 ударов», «Жюль и Джим» и «Нежная кожа».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: пресс-служба Russian World Vision
ТЕГИ:Джонни ДеппКартинаФильм

Горячие новости

Все новости

партнеры