«Шёлк, шпионы и Бикович»: Минкультуры грозит китайским ответом Голливуду
Министр Любимова видит российское и китайское кино в «едином строю», Бикович и Куценко стали героями «Красного шелка», а Фонд кино не жалеет миллионов на «Империю» Михалкова и «Буратино».
На фоне успехов в прокате российских сказочных фильмов, ремейков и экранизаций классики в Минкультуры решили усилить «наш ответ Голливуду» совместными проектами с Китаем.
Уже в феврале россияне увидят первый плод этого сотрудничества, российско-китайскую картину «Красный шелк» с Милошем Биковичем. При этом в числе фильмов, которые «безвозмездно» поддержит Фонд кино, не оказалось «Чебурашки 2» и «Холопа 3», будущее которого остается туманным.
КИТАЙСКИЙ ВЕКТОР: МИЛОШ, ШЁЛК И СТАРШАЯ ДОЧЬ
Министр культуры России Ольга Любимова, подытожив 2024-й год констатацией «значительных успехов» отечественного кино, начала новый год с новостей о китайском векторе развития.
«Во второй половине 50-х годов прошлого века вышел первый советско-китайский фильм "В едином строю". Название этой картины сегодня может стать заглавием новой страницы истории сотрудничества России и Китая в области кино. Минкультуры России предложило китайским коллегам системный подход, который поможет взаимно продвигать лучшие национальные фильмы и совместно создавать кино, демонстрирующее общие ценности двух народов», - заявила Любимова, которую 9 января процитировал Telegram-канал Минкультуры России.
По ее словам, уже в феврале 2025 года в прокат выйдет фильм «Красный шелк» о событиях 1927 года, когда в Подмосковье проходил шестой съезд Компартии Китая.
Главные роли в картине «Красный шелк», российская премьера которой запланирована на 20 февраля, сыграли Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, Чжэн Ханьи и Гоша Куценко. Согласно данным Фонда кино, в июле 2024 года на дофинансирование этого «шпионского экшена» было выделено 150 млн рублей, а в декабре – еще 30 млн рублей. Кроме того, презентация фильма Андрея Волгина прошла в конце декабря на фестивале поп-культуры «Хомякон» в Москве.
При этом кинокритик Давид Шнейдеров указал НСН на проблемы китайского кино в России.
«Борьба добра со злом есть во всем кинематографе: от китайского до нигерийского и индийского. Вопрос, что из этого получится: продукт для внутреннего рынка или продукт, который будет иметь некий международный резонанс. При этом есть одна проблема для восприятия российскими зрителями китайского кино. Мы однажды на кинофестивале показывали китайский фильм из жизни китайской деревни. Там был главный герой, его жена, любовница, старшая дочка и секретарь парткома этой деревни. Был довольно милый фильм, после картины мы стояли с коллегами и обсуждали его. Вдруг рядом раздался хохот: стоял парень, который привез это кино на Московский кинофестиваль. Он говорит: та, про которую вы говорите, что это старшая дочь, на самом деле секретарь парткома, а та, которую вы считаете женой – это старшая дочь. Но внешне они все были абсолютно одинаковые! Это проблема для поставки китайских фильмов на российский рынок», - пояснил Шнейдеров.
«ИМПЕРИЯ» И «БУРАТИНО»: БЕЗ УРОДЦЕВ И «ЧЕБУРАШКИ»
Летом 2024 года Минпросвещения предложило снять ремейки 30 советских фильмов историческо-патриотической тематики и экранизировать 15 литературных произведений. В числе кандидатов на ремейки, в частности, оказались фильмы «Иван Грозный», «Звезда пленительного счастья», «Кортик», «Судьба человека», «Летят журавли» и «Завтра была война». Однако вскоре ведомство открестилось от этой идеи, не выдержав волну критики.
«Идея идиотская, потому что все эти картины были сняты в советское время, которое и отражали. Сегодня советские нарративы не работают или работают плохо, это будут несчастные уродцы. Гораздо лучше писать современные сценарии на эту тему и заново переосмыслять советскую историю. Почти все советские произведения нет смысла экранизировать, за редким исключением. «Хождение по мукам» вымучивали, что-то получилось, а с остальными не получается», - возмущался тогда в беседе с НСН кинокритик Александр Шпагин.
В конец декабря 2024 года Фонд кино назвал фильмы, которым окажут господдержку. В их числе оказались 13 картин кинокомпаний-лидеров.
Рекордсменами по поддержке стали фильмы «Рождение империи» (студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова), «Битва моторов» («Централ Партнершпип») и «В списках не значился» (компания «1-2-3-Production»), создателям которых на безвозвратной основе выделят по 200 млн рублей. «Буратино» (компания «Водород») и картина «Волшебник изумрудного города. Злая ведьма» («Централ Партнершип») получили по 150 млн рублей.
В список также попали «Горыныч», «Весельчак У», «Василий», «Космическая собака Лида», «Старик Хоттабыч», «Умка» и ряд других картин, а вот «Чебурашка 2» остался без господдержки. При этом в мае в числе проектов, не получивших поддержку от Фонда кино оказался и «Холоп 3», который должен был выйти на экраны 23 января, но в ноябре на его место поставили турецкий фильм «Холоп. Великолепный век» о приключениях мажора Мете из Стамбула. А вот новая дата выхода «оригинального» продолжения самого кассового фильма 2024 года («Холоп 2» заработал в прокате 3,8 млрд рублей) пока не определена.
Фонд кино также поддержал деньгами 20 проектов компаний, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства. В их числе помимо «Красного шелка» такие фильмы, как «Авиатор», «Отель "У погибшего альпиниста"», «Левша», «Батька Минай. Партизанская легенда» и «Романовы».
Кроме того, глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева рассказала в конце декабря о планах снять «российский ответ Marvel и DC». Всего планируется шесть фильмов и сериал, бюджет каждого из которых будет в районе 1–1,2 млрд рублей.
Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, который разрабатывает эту супергеройскую франшизу, сообщил НСН, что в числе ее героев будут инженер Гарин, Ихтиандр, Аэлита и другие персонажи Алексея Толстого, Александра Беляева и других авторов.
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