«Шёлк, шпионы и Бикович»: Минкультуры грозит китайским ответом Голливуду

КИТАЙСКИЙ ВЕКТОР: МИЛОШ, ШЁЛК И СТАРШАЯ ДОЧЬ

Министр культуры России Ольга Любимова, подытожив 2024-й год констатацией «значительных успехов» отечественного кино, начала новый год с новостей о китайском векторе развития.

«Во второй половине 50-х годов прошлого века вышел первый советско-китайский фильм "В едином строю". Название этой картины сегодня может стать заглавием новой страницы истории сотрудничества России и Китая в области кино. Минкультуры России предложило китайским коллегам системный подход, который поможет взаимно продвигать лучшие национальные фильмы и совместно создавать кино, демонстрирующее общие ценности двух народов», - заявила Любимова, которую 9 января процитировал Telegram-канал Минкультуры России.

По ее словам, уже в феврале 2025 года в прокат выйдет фильм «Красный шелк» о событиях 1927 года, когда в Подмосковье проходил шестой съезд Компартии Китая.

Главные роли в картине «Красный шелк», российская премьера которой запланирована на 20 февраля, сыграли Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, Чжэн Ханьи и Гоша Куценко. Согласно данным Фонда кино, в июле 2024 года на дофинансирование этого «шпионского экшена» было выделено 150 млн рублей, а в декабре – еще 30 млн рублей. Кроме того, презентация фильма Андрея Волгина прошла в конце декабря на фестивале поп-культуры «Хомякон» в Москве.

При этом кинокритик Давид Шнейдеров указал НСН на проблемы китайского кино в России.

«Борьба добра со злом есть во всем кинематографе: от китайского до нигерийского и индийского. Вопрос, что из этого получится: продукт для внутреннего рынка или продукт, который будет иметь некий международный резонанс. При этом есть одна проблема для восприятия российскими зрителями китайского кино. Мы однажды на кинофестивале показывали китайский фильм из жизни китайской деревни. Там был главный герой, его жена, любовница, старшая дочка и секретарь парткома этой деревни. Был довольно милый фильм, после картины мы стояли с коллегами и обсуждали его. Вдруг рядом раздался хохот: стоял парень, который привез это кино на Московский кинофестиваль. Он говорит: та, про которую вы говорите, что это старшая дочь, на самом деле секретарь парткома, а та, которую вы считаете женой – это старшая дочь. Но внешне они все были абсолютно одинаковые! Это проблема для поставки китайских фильмов на российский рынок», - пояснил Шнейдеров.