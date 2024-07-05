«Получатся уродцы»: Кинокритик назвал «идиотской» идею переснимать советские фильмы
Александр Шпагин перечислил НСН трех советских авторов, произведения которых можно экранизировать сегодня, идею ремейков он не поддержал.
В современных условиях советские нарративы не работают, поэтому переснимать старые фильмы не имеет смысла, нужны новые идеи, заявил в разговоре с НСН кинокритик Александр Шпагин.
Минпросвещения предложило снять ремейки 30 советских фильмов историческо-патриотической тематики и экранизировать 15 литературных произведений, сообщил Союз кинематографистов. Предполагается, что новые картины будут способствовать «сохранению исторической памяти и формированию патриотизма». Переснять предлагается фильмы «Александр Невский» (1939) и «Иван Грозный» (1944) Сергея Эйзенштейна, «Звезда пленительного счастья» (1975) , «Кортик» (1973), «Судьба человека» (1959) и «Война и мир» Сергея Бондарчука.
«Идея идиотская, потому что все эти картины были сняты в советское время, которое и отражали. Сегодня советские нарративы не работают или работают плохо, это будут несчастные уродцы. Гораздо лучше писать современные сценарии на эту тему и заново переосмыслять советскую историю», - отметил он.
При этом он назвал трех авторов, произведения которых можно удачно экранизировать в современных реалиях.
«Почти все советские произведения нет смысла экранизировать, за редким исключением. «Хождение по мукам» вымучивали, что-то получилось, а с остальными не получается. Есть писатели, которые видели мир парадоксально: Леонид Леонов, Сергей Антонов и Павел Нилин. Вот их экранизировать можно с легкостью, потому что там как будто все сегодня писалось. Это все очень интересно, остальные – нет, конечно», - добавил собеседник НСН.
Современное российское кино в погоне за деньгами и просмотрами стало больше похоже на американское, сегодня стоит обратиться к советским идеалам другого порядка, заявил ранее режиссер, актер и сценарист Александр Адабашьян «Радиоточке НСН».
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