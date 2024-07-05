«Получатся уродцы»: Кинокритик назвал «идиотской» идею переснимать советские фильмы

«Идея идиотская, потому что все эти картины были сняты в советское время, которое и отражали. Сегодня советские нарративы не работают или работают плохо, это будут несчастные уродцы. Гораздо лучше писать современные сценарии на эту тему и заново переосмыслять советскую историю», - отметил он.

При этом он назвал трех авторов, произведения которых можно удачно экранизировать в современных реалиях.

«Почти все советские произведения нет смысла экранизировать, за редким исключением. «Хождение по мукам» вымучивали, что-то получилось, а с остальными не получается. Есть писатели, которые видели мир парадоксально: Леонид Леонов, Сергей Антонов и Павел Нилин. Вот их экранизировать можно с легкостью, потому что там как будто все сегодня писалось. Это все очень интересно, остальные – нет, конечно», - добавил собеседник НСН.

Современное российское кино в погоне за деньгами и просмотрами стало больше похоже на американское, сегодня стоит обратиться к советским идеалам другого порядка, заявил ранее режиссер, актер и сценарист Александр Адабашьян «Радиоточке НСН».

