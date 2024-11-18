СМИ: Премьеру «Холопа 3» заменили турецкой версией
Дату выхода фильма Клима Шипенко «Холоп 3» перенесли с 23 января 2025 года, пишет издание «Бюллетень кинопрокатчика».
При этом компания «Централ Партнершип» сообщила, что в этот же день, 23 января, состоится премьера турецкой версии самой кассовой российской комедии, фильма «Холоп. Великолепный век» о приключениях мажора Мете из Стамбула.
Фильм «Холоп 2» вышел на экраны 1 января 2024 года и является на сегодня самой кассовой картиной этого года, собрав 3,8 млрд рублей. Первая часть «Холопа» (2019 год выпуска) заработала 3,082 млрд рублей, отмечает «Радиоточка НСН».
Актриса Ирина Безрукова ранее говорила «Культурному гиду НСН», что надеется на выход до конца 2024 года фильма Клима Шипенко «Декабрь», в котором Александр Петров сыграл Есенина. Премьера этой картины должна была состояться в октябре 2022 года, но ее перенесли на неопределенный срок.
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- СМИ: Премьеру «Холопа 3» заменили турецкой версией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru