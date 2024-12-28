С «Буратино», но без «Чебурашки»: Фонд кино выбрал фильмы с господдержкой

По данным издания «Бюллетень кинопрокатчика», рекордсменами по поддержке станут фильмы «Рождение империи» (студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова) , «Битва моторов» («Централ Партнершпип») и «В списках не значился» (компания «1-2-3-Production»), создателям которых на безвозвратной основе выделят по 200 млн рублей.

«Буратино» (компания «Водород») и продолжение «Волшебника изумрудного города» («Централ Партнершип») получат по 150 млн рублей, а вот «Чебурашка 2» остался без господдержки.

Кинокритик Давид Шнейдеров ранее в беседе с «Радиоточкой НСН» сравнил фильм «Ёлки 11» с бесконечной эксплуатацией рок-музыкантами одного успешного хита.

