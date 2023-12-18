Слишком похожи: Почему китайское кино не популярно среди россиян

«В Китае выпускается огромное количество фильмов, большинство из них для внутреннего рынка. Есть одна проблема для восприятия российскими зрителями китайского кино. Мы однажды на кинофестивале показывали китайский фильм из жизни китайской деревни. Там был главный герой, его жена, любовница, старшая дочка и секретарь парткома этой деревни. Был довольно милый фильм, после картины мы стояли с коллегами и обсуждали его. Вдруг рядом раздался хохот: стоял парень, который привез это кино на Московский кинофестиваль. Он говорит: та, про которую вы говорите, что это старшая дочь, на самом деле секретарь парткома, а та, которую вы считаете женой – это старшая дочь. Но внешне они все были абсолютно одинаковые! Это проблема для поставки китайских фильмов на российский рынок. Насколько это смогут преодолеть, Бог его знает», - сказал Шнейдеров.

Он также отметил, что если Китай и Россия и начнут снимать совместное кино, то за рубежом оно вряд ли будет востребовано.

«Борьба добра со злом есть во всем кинематографе: от китайского до нигерийского и индийского. Вопрос, что из этого получится: продукт для внутреннего рынка или продукт, который будет иметь некий международный резонанс. Пока из российского кино популярностью в мире пользуется только авторское и малобюджетное. Российское коммерческое кино никому за пределами России не сдалось. Такие фильмы, как «Чебурашка» и «По щучьему велению» выходят в Америке раз в неделю, а у нас это событие», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что на международном кинорынке в Шанхае российские и китайские компании договорились об интенсивном сотрудничестве, заключив ряд важных сделок. Большой интерес у китайских прокатчиков вызвал отечественный мультипликационный фильм «Снежная Королева. Разморозка». При этом интерес сразу у нескольких китайских закупщиков вызвали такие проекты, как мультфильмы о Лунтике, Барбоскиных и трех богатырях, передает «Радиоточка НСН».

