СМИ: На уроках музыки в читинских школах изучают песни Шамана

В Читинской области ученики седьмых и восьмых классов изучают творчество заслуженного артиста России Ярослава Дронова («Шаман»), сообщается в Telegram-канале РЕН ТВ.

По данным издания, на уроках музыки школьники разбирают текст его песни «Я русский» с акцентом на смысловую составляющую и поют ее хором.

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Учитель музыки Татьяна Ларионова отметила, что в рамках федеральной рабочей программы школьники также изучают историю страны, музыку и различные жанры.

Помимо этого, в образовательную программу включены также произведения других известных исполнителей, таких как Олег Газманов и группа «Любэ», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Илья Московец/URA.RU/ТАСС
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