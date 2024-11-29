«Оркестр и Шаман»: Винер рассказала, кто выступал в ее Дворце спорта в 2024 году

«Мы делаем концерты с живым звуком. У нас выступают гимнастки сборной команды России со всех регионов страны. Выступают эстрадные певцы, симфонический оркестр вместе с солистами Мариинского, Большого театра. К примеру, у нас пел Ильдар Абдразаков, "Кватро", Филипп Киркоров. Также великолепный Александр Коган с песнями военных лет», - сказал он.

По ее словам, на площадке также выступают такие артисты, как Шаман (Ярослав Дронов) и Григорий Лепс.

«Благодаря департаменту культуры Москвы у нас проходят и благотворительные концерты для многодетных, малообеспеченных семей. Мы получаем удовольствие, когда люди приходят, что увидеть то, что никогда бы не услышали и не увидели. К примеру, у нас во Дворце они смогли услышать Шамана, Григорий Лепса. Также наши мероприятия посещают больше тысячи воинов СВО и их семьи», - заключила она.

Ранее заслуженный артист РФ Шаман (Ярослав Дронов) и народный артист России Григорий Лепс презентовали совместную песню «Настоящий мужчина», напоминает «Радиоточка НСН».

