«Оркестр и Шаман»: Винер рассказала, кто выступал в ее Дворце спорта в 2024 году
Во Дворце спорта проходят не только спортивные мероприятия, его арена пользуется большой популярностью у артистов разных жанров, сообщила НСН Ирина Винер.
Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер сообщила корреспонденту НСН, что на площадке Дворца гимнастики Ирины Винер прошло множество музыкальных событий и этот тренд намерены продолжить в 2025 году.
«Мы делаем концерты с живым звуком. У нас выступают гимнастки сборной команды России со всех регионов страны. Выступают эстрадные певцы, симфонический оркестр вместе с солистами Мариинского, Большого театра. К примеру, у нас пел Ильдар Абдразаков, "Кватро", Филипп Киркоров. Также великолепный Александр Коган с песнями военных лет», - сказал он.
По ее словам, на площадке также выступают такие артисты, как Шаман (Ярослав Дронов) и Григорий Лепс.
«Благодаря департаменту культуры Москвы у нас проходят и благотворительные концерты для многодетных, малообеспеченных семей. Мы получаем удовольствие, когда люди приходят, что увидеть то, что никогда бы не услышали и не увидели. К примеру, у нас во Дворце они смогли услышать Шамана, Григорий Лепса. Также наши мероприятия посещают больше тысячи воинов СВО и их семьи», - заключила она.
Ранее заслуженный артист РФ Шаман (Ярослав Дронов) и народный артист России Григорий Лепс презентовали совместную песню «Настоящий мужчина», напоминает «Радиоточка НСН».
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