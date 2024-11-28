Денис Майданов назвал людей 20-30 лет потерянным поколением
Люди в возрасте 20-30 лет – потерянное поколение, заявил первый зампред комитета Госдумы по культуре, певец Денис Майданов в рамках круглого стола о включении патриотических песен в школьную программу.
«Это поколение уже родило детей. Эти люди думают совершенно иначе, воспитаны иначе. Нужно отдавать себе в этом отчет и уже через детей работать с родителями», - сказал он.
По словам Майданова, соцсети и голливудское кино воспитали людей на чуждых ценностях и важно проработать этот момент.
Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян предложила включить в школьную программу произведения современной фронтовой поэзии. По ее словам, этот жанр сегодня недооценен, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru