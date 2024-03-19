Минпросвещения поддержало включение в школьную программу «Любэ» и SHAMAN
Министерство просвещения России одобрило включение в школьную программу уроков музыки песни патриотических исполнителей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Сергея Колунова.
Отмечается, что в школах могут начать изучаться творчество группы «Любэ», Олега Газманова, SHAMAN (Ярослав Дронов) и других исполнителей. По мнению парламентария, изучение современных патриотических композиций, в том числе, созданных после начала спецоперации России на Украине, поможет привить детям любовь к Родине.
Колунов добавил, что список музыкальных произведений и исполнителей будет составляться при участии экспертного и родительского сообщества.
Ранее депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект, который обязывает вывешивать флаг России в детских садах, вузах и колледжах.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российские войска уничтожили украинскую ДРГ у границ Белгородской области
- Минпросвещения поддержало включение в школьную программу «Любэ» и SHAMAN
- Продюсер Рудченко: SHAMAN мог пропустить концерт в честь Крыма из-за графика
- ВС РФ уничтожили пункт дислокации ДРГ ВСУ у границ Курской области
- ВС РФ освободили населенный пункт Орловка в ДНР
- Гладков: Три человека пострадали в Белгородском районе после атаки ВСУ
- Правящая партия Грузии готовит законопроект против ЛГБТ-пропаганды
- Эстония объявила о решении выслать российского дипломата
- YouTube-блогеров обязали маркировать контент, созданный ИИ
- Умер главный дирижер Владимирского Губернаторского симфонического оркестра
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru