Минпросвещения поддержало включение в школьную программу «Любэ» и SHAMAN

Министерство просвещения России одобрило включение в школьную программу уроков музыки песни патриотических исполнителей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Сергея Колунова.

Отмечается, что в школах могут начать изучаться творчество группы «Любэ», Олега Газманова, SHAMAN (Ярослав Дронов) и других исполнителей. По мнению парламентария, изучение современных патриотических композиций, в том числе, созданных после начала спецоперации России на Украине, поможет привить детям любовь к Родине.

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Колунов добавил, что список музыкальных произведений и исполнителей будет составляться при участии экспертного и родительского сообщества.

Ранее депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект, который обязывает вывешивать флаг России в детских садах, вузах и колледжах.

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ФОТО: Андрей Титов/Бизнес Online/ТАСС
ТЕГИ:ШколаМузыкаПесниПатриотизмSHAMAN

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