Минпросвещения поддержало включение в школьную программу «Любэ» и SHAMAN

Министерство просвещения России одобрило включение в школьную программу уроков музыки песни патриотических исполнителей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Сергея Колунова.

Отмечается, что в школах могут начать изучаться творчество группы «Любэ», Олега Газманова, SHAMAN (Ярослав Дронов) и других исполнителей. По мнению парламентария, изучение современных патриотических композиций, в том числе, созданных после начала спецоперации России на Украине, поможет привить детям любовь к Родине.