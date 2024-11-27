«Знают не только Шамана!»: Чем сериал «Сто лет одиночества» заинтересует россиян

«Говорить о том, будет ли этот проект пользоваться успехом, пока невозможно. Все будет зависеть от качества. Это невероятно сложное произведение. И это первая экранизация, но была в свое время сценическая постановка в театре на Красной Пресне Вячеслава Спесивцева, сделано было блестяще! Когда в Москву приезжал Маркес, его уговорили посмотреть этот спектакль, а после он очень благодарил Славу. Если на сцене это можно было осуществить, конечно, в кино больше технических возможностей. Поэтому мне лично безумно интересен этот проект. Дальше все зависит от того, насколько актеры сумеют сыграть, передать дух Маркеса, как будут написаны диалоги», - рассказал он.

По его словам, начало сериала точно вызовет невероятный интерес, россияне также посмотрят проект на неофициальных ресурсах.

«Я думаю, что начало точно вызовет невероятный интерес. Российские зрители проектом тоже заинтересуются, «пираты» в России чувствуют себя замечательно, можно будет посмотреть сериал неофициально. Конечно, все будут смотреть. Это не самое любимое произведение в России, но достаточное количество людей сохранили в себе умение читать и помнят, что кроме певца Шамана есть еще писатель Маркес», - добавил собеседник НСН.

Нашумевший сериал «Преступление и наказание» могут продать только в азиатские страны, при этом до начала спецоперации много российских сериалов выходило на платформе Netflix, заявил ранее преподаватель Первой онлайн-киношколы, независимый киноэксперт Сергей Лавров «Радиоточке НСН».

