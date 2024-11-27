«Знают не только Шамана!»: Чем сериал «Сто лет одиночества» заинтересует россиян
Давид Шнейдеров заявил НСН, что россияне обязательно посмотрят сериал «Сто лет одиночества» от Netflix у «пиратов», успех проекта будет зависеть от актеров и диалогов.
Сериал «Сто лет одиночества» заинтересует россиян, хоть это и не самое любимое произведение в России, заявил кинокритик Давид Шнейдеров в разговоре с НСН. Он отметил, что это невероятно сложная история, успех картины будет зависеть от мастерства актеров.
Netflix представил первый полноценный трейлер сериала «Сто лет одиночества». Экранизация знакового романа Габриэля Гарсиа Маркеса насчитывает 16 эпизодов, разделённых на два сезона. Премьера первой части состоится 11 декабря. Исполнительными продюсерами выступили сыновья Маркеса Родриго Гарсиа и Гонсало Гарсиа Барча. Шнейдеров признался, что сам очень ждет выход сериала.
«Говорить о том, будет ли этот проект пользоваться успехом, пока невозможно. Все будет зависеть от качества. Это невероятно сложное произведение. И это первая экранизация, но была в свое время сценическая постановка в театре на Красной Пресне Вячеслава Спесивцева, сделано было блестяще! Когда в Москву приезжал Маркес, его уговорили посмотреть этот спектакль, а после он очень благодарил Славу. Если на сцене это можно было осуществить, конечно, в кино больше технических возможностей. Поэтому мне лично безумно интересен этот проект. Дальше все зависит от того, насколько актеры сумеют сыграть, передать дух Маркеса, как будут написаны диалоги», - рассказал он.
По его словам, начало сериала точно вызовет невероятный интерес, россияне также посмотрят проект на неофициальных ресурсах.
«Я думаю, что начало точно вызовет невероятный интерес. Российские зрители проектом тоже заинтересуются, «пираты» в России чувствуют себя замечательно, можно будет посмотреть сериал неофициально. Конечно, все будут смотреть. Это не самое любимое произведение в России, но достаточное количество людей сохранили в себе умение читать и помнят, что кроме певца Шамана есть еще писатель Маркес», - добавил собеседник НСН.
Нашумевший сериал «Преступление и наказание» могут продать только в азиатские страны, при этом до начала спецоперации много российских сериалов выходило на платформе Netflix, заявил ранее преподаватель Первой онлайн-киношколы, независимый киноэксперт Сергей Лавров «Радиоточке НСН».
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