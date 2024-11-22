Газманов посоветовал Шаману отказаться от псевдонима
Певцу Ярославу Дронову, который более известен, как Шаман, следует отказаться от псевдонима. Об этом в своём Telegram-канале заявил народный артист РФ Олег Газманов.
По его словам, исполнителю лучше выступать под своим собственным именем.
«По мне так Ярослав Дронов звучит лучше, чем псевдоним Шаман!» - написал Газманов.
Он также пожелал певцу «идти вперёд, не обращая внимания на злопыхателей и травлю в СМИ и интернете».
Ранее ВЦИОМ выяснил, что россияне считают лучшими эстрадными исполнителями 2024 года певца Шамана (Ярослава Дронова) и певицу Полину Гагарину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru