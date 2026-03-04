Россиянам рассказали, как получить налоговый вычет за фитнес-клуб
Необходимо собрать все чеки за занятия, чтобы подать сумму в налоговую для получения вычета, заявила НСН Дарья Кожевникова.
Получить налоговый вычет за занятия спортом можно только в случае с «белым» фитнес-клубом, который выдает все чеки, заявила в беседе с НСН руководитель фитнес-студии «БенеФит» Дарья Кожевникова.
Россияне могут вернуть до 19,5 тысяч рублей в год в качестве налогового вычета из суммы, потраченной на занятия спортом, рассказал первый зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, передает РИА Новости. Кожевникова рассказала, как это работает на практике.
«У нас всегда люди очень активно запрашивали информацию, запрашивали справки об оплате физкультурно-оздоровительных услуг. Если клуб работает как-то нелегально или частично в «серой» зоне, никакие налоговые вычеты вы не получите. Должен быть абсолютно «белый» клуб, который выдает чеки даже по каждому индивидуальному занятию. Можно собрать все чеки, подать в налоговую, получить этот вычет. В целом это несложная процедура. Я думаю, что дополнительное информирование клиентов о такой возможности будет способствовать увеличению числа посетителей. Возврат даже 10-15% - это уже весомо, так как во многих клубах стоимость карты составляет 50-60 тысяч рублей. Конечно, это приятная история. Для сотрудников фитнес-клубов это тоже выгодно, так как поможет показать, что компания работает «в белую», ей можно доверять, это надежность», - рассказала она.
В 2026 году ожидается очередной виток повышения цена на фитнес-услуги— в среднем на 15% по стране, заявила НСН глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.
