«У нас всегда люди очень активно запрашивали информацию, запрашивали справки об оплате физкультурно-оздоровительных услуг. Если клуб работает как-то нелегально или частично в «серой» зоне, никакие налоговые вычеты вы не получите. Должен быть абсолютно «белый» клуб, который выдает чеки даже по каждому индивидуальному занятию. Можно собрать все чеки, подать в налоговую, получить этот вычет. В целом это несложная процедура. Я думаю, что дополнительное информирование клиентов о такой возможности будет способствовать увеличению числа посетителей. Возврат даже 10-15% - это уже весомо, так как во многих клубах стоимость карты составляет 50-60 тысяч рублей. Конечно, это приятная история. Для сотрудников фитнес-клубов это тоже выгодно, так как поможет показать, что компания работает «в белую», ей можно доверять, это надежность», - рассказала она.

В 2026 году ожидается очередной виток повышения цена на фитнес-услуги— в среднем на 15% по стране, заявила НСН глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

