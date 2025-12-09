Организаторы американской кинопремии «Золотой глобус» ранее назвали номинантов по итогам 2025 года. Среди лидеров по числу номинаций фильм Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой» (9 номинаций) с участием Леонардо Ди Каприо, картина норвежца Йоакима Триера «Сентиментальная ценность» (8 номинаций) и «Грешники» Райана Куглера (7 номинаций). Москвитин заметил, что в этом году иностранные картины впервые заняли столь большое количество номинаций.

«Это отражение тенденции демократизации и глобализации премии. Отмечу бразильский фильм «Секретный агент». В нем причудливо сочетаются элементы боевика, ужастика и политической сатиры. Также выделю фильм норвежского режиссера Йоакима Триера «Сентиментальная ценность». Это одна из самых сильных картин Каннского фестиваля и возрождение идей Ингмара Бергмана в современном северном кино. Еще выделяется иранский фильм «Простая случайность», победивший на Каннском фестивале. Он с помощью сюжета-притчи, иногда страшного, иногда смешного и всегда очень грустного описывает важную тему милосердия в мире, в котором все занимают противоположные стороны баррикад», - заявил он.