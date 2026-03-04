СМИ: Британия допускает участие в ударах по Ирану
Великобритания рассматривает возможность присоединения к ударам по Ирану и развертывания дополнительных сил на Ближнем Востоке. Об этом сообщает портал i Paper со ссылкой на источники.
По данным издания, в Лондоне пока не принято решение о наращивании военного присутствия в регионе, однако британские власти не исключают такого сценария и оставляют «все варианты открытыми».
Среди рассматриваемых мер — военное сопровождение коммерческих судов при прохождении через Ормузский пролив на фоне обострения ситуации вокруг Ирана.
Источники также сообщили, что США пока не использовали британские военные базы для нанесения ударов по Ирану, несмотря на то что Лондон дал на это разрешение. По информации i Paper, в ближайшие дни такие объекты могут быть задействованы. Речь идет, в частности, о базе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане и авиабазе ВВС «Фэрфорд» в графстве Глостершир, передает «Радиоточка НСН».
