СМИ: Британия допускает участие в ударах по Ирану

Великобритания рассматривает возможность присоединения к ударам по Ирану и развертывания дополнительных сил на Ближнем Востоке. Об этом сообщает портал i Paper со ссылкой на источники.

По данным издания, в Лондоне пока не принято решение о наращивании военного присутствия в регионе, однако британские власти не исключают такого сценария и оставляют «все варианты открытыми».