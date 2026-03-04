Решетников: Туроператоры обязаны возвращать деньги за туры на Ближний Восток
Туроператоры обязаны возвращать средства россиянам в полном объеме за туры на Ближний Восток. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
На совещании с президентом РФ Владимиром Путиным он указал, что с целью компенсировать потери туротрасли было подготовлено распоряжение кабмина о возврате туристам денег за счёт Фонда персональной ответственности туроператоров.
Министр добавил, что также предлагается поддержать и сами туркомпании, предоставив им отсрочку уплаты взносов в указанный фонд на период с 15 апреля на 15 июля.
Ранее Решетников заявил, что из стран Ближнего Востока уже вывезли шесть тысяч россиян, в том числе организованных туристов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Решетников: Туроператоры обязаны возвращать деньги за туры на Ближний Восток
- Отказ от сдержанности: Как Иран ответит США по плану погибшего Хаменеи
- Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ
- Путин установил для лиц без гражданства выплаты за контракт с Минобороны
- Решетников: С Ближнего Востока вывезли шесть тысяч россиян
- Как жена Пушкина? Врач назвал минимальную паузу между беременностями
- Колокольцев: Самому юному из нападавших в школах было десять лет
- «Повлияет на выборы»: Что будут обсуждать Путин и глава МИД Венгрии в Кремле
- Хабенского назвали «оптимальным вариантом» на должность ректора Школы-студии МХАТ
- Путин: Графики детских садов и продленки должны учитывать занятость родителей