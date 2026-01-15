Легальный прокат в России фильма «Марти Великолепный» с Тимоте Шаламе является большим событием для нашей страны, однако он не сравнится по сборам с «Иллюзией обмана 3», заявили в интервью НСН кинокритик Давид Шнейдеров и член Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Елена Хажинская.

15 января в российский прокат вышла спортивная драма «Марти Великолепный», за главную роль в которой Тимоти Шаламе получил в январе 2026 года премию «Золотой глобус». Картина также претендовала на «Золотой глобус» в номинациях «лучший фильм» и «лучший сценарий», а Национальный совет кинокритиков США включил ее в десятку лучших фильмов 2025 года. Шнейдеров назвал этот фильм подарком россиянам.