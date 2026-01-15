«Шаламе против шлака!»: Фильм «Марти Великолепный» назвали подарком россиянам
Давид Шнейдеров в эфире НСН назвал знаковым событием легальный показ фильма, за который Тимоти Шаламе получил «Золотой глобус», а Елена Хажинская оценила его прокатные перспективы в 100 млн рублей.
Легальный прокат в России фильма «Марти Великолепный» с Тимоте Шаламе является большим событием для нашей страны, однако он не сравнится по сборам с «Иллюзией обмана 3», заявили в интервью НСН кинокритик Давид Шнейдеров и член Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Елена Хажинская.
15 января в российский прокат вышла спортивная драма «Марти Великолепный», за главную роль в которой Тимоти Шаламе получил в январе 2026 года премию «Золотой глобус». Картина также претендовала на «Золотой глобус» в номинациях «лучший фильм» и «лучший сценарий», а Национальный совет кинокритиков США включил ее в десятку лучших фильмов 2025 года. Шнейдеров назвал этот фильм подарком россиянам.
«Когда в Россию прорываются большие голливудские картины со знаковыми голливудскими актерами - это большое событие, потому что россияне соскучились по большому кино. Мы все ждем, когда наконец вернется Голливуд и избавит нас от огромного количества шлака, который выходит на экраны, - и импортного, и отечественного. Если убрать с улиц все иномарки, "Жигули" не станет "Мерседесом". Нашему кино сейчас не с кем соревноваться, Продюсеры по-прежнему зарабатывают на производстве, а не на прокате, поэтому официальный выход большого фильма, за который Тимоти Шаламе получил "Золотой глобус" - это большое событие. Эта картина ближе к авторскому кино, и я думаю, что она не соберет полтора миллиарда, как "Иллюзия обмана 3". Но, тем не менее, именно с точки зрения знаковости это очень хорошо, это можно назвать новогодним подарком россиянам», - отметил кинокритик.
Со своей стороны, Елена Хажинская оценила прокатные перспективы «Марти Великолепного» в России в 100 млн рублей.
«Я этот фильм вчера посмотрела и считаю, что у него очень хорошие перспективы для оригинального, не франшизного и не развлекательного кино. У него точно будет больше 100 миллионов рублей, кроме того он может стать "долгоиграющим", особенно, если получит "Оскар", а такая вероятность есть. Нам его очень не хватало на январские праздники. Мы, естественно, могли бы его показывать, но кто же его туда пустит? На праздники у нас было засилье семейного кино, на которое пришлось 95% сеансов. Взрослые люди ходили и горько плакали, потому что им смотреть было вообще нечего», - отметила эксперт.
Вместе с тем, собеседники НСН высказали мнение, что россиян в выходные больше заинтересуют пиратские показы «Аватара 3».
Самыми кассовыми фильмами 2026 года являются «Чебурашка 2», собравший более 5 миллиардов рублей, а также «Простоквашино и «Буратино» (собрали по 2,1 млрд рублей), напоминает «Радиоточка НСН».
