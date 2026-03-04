«Боцман, Тундра и хардкор»: Александр Ф.Скляр раскрыл главные секреты «Ва-Банка»
Создание группы 40 лет назад стало сожжением мостов и уходом в неизвестность, сказал в эфире НСН Александр Ф.Скляр, вспомнив времена «Учитесь плавать» и начало их совместного проекта с Гариком Сукачевым.
Лидер группы «Ва-Банкъ» Александр Ф.Скляр в интервью НСН рассказал о знаковых трансформациях отмечающего 40-летие коллектива, философии группы и будущем проекта «Боцман и бродяга».
6 марта в Москве состоится приуроченный к юбилею концерт «Ва-Банка», в числе гостей которого будут Гарик Сукачев, Александр Минаев из группы «Тайм-аут» и ряд других музыкантов
ОТ ХАРДКОРА ДО «ТУНДРЫ»
- Ваша группа отмечает 40-летие. Если оценить этот путь, какие вехи вы можете выделить для себя лично и для группы в целом?
- Самое начало группы «Ва-Банкъ» совпало с рождением моего сына Пети. Первый наш этап длился 10 лет. Тогда группа выступала в неизменном составе, мы сыграли очень много концертов, записывали альбомы, ездили много по Европе, меняли стили, подходы, направления. У нас был очень мягкий период, который сменялся очень жестким, хардкоровым периодом, а потом переходным. На исходе первого десятилетия в историю группы вошел фестиваль и движение «Учитесь плавать». Это очень важный фестиваль, который во многом подтолкнул нашу альтернативную российскую музыку и задал ей высокую планку. Мы увидели выступления мощных западных музыкантов, таких как Rollins Band, Rage Against the Machine, Biohazard, Clawfinger и так далее. Потом наступил второй этап, когда в группе постепенно менялись участники. Ярким событием этого этапа стало наше сотрудничество с Виктором Пелевиным и выпуск совместной работы под названием «Нижняя тундра». Он написал рассказ, а мы сделали к этому рассказу саундтрек и стали пионерами в такой новой области, как саундтрек к рассказу.
ОТ «ЛУНЫ» ДО «ЯСТРЕБА»
- На 15-летие группы «Ва-Банкъ» у нас уже был другой состав по сравнению с первым периодом, но в этот период был выпущен очень красивый, мощный альбом под названием «Босиком по луне», на котором мы уже почувствовали себя взрослой, сложившейся группой, но изменения продолжались. Потом мы почувствовали некоторую усталость друг от друга, и чтобы не обижать никого из музыкантов тогдашнего состава группы, я решил сделать вид, что закрываю этот проект, назвал это все «Александр Ф.Скляр», а не «Ва-Банкъ» и выпустил с новым составом очень сильный альбом под названием «Песни моряков». После этого я вновь ощутил нас, как группу, и начался и до сих пор продолжается поздний, зрелый период нашей группы. Мы выпустили несколько сильных, продуманных, глубоких альбомов: «Старики танцуют» и наш крайний альбом под названием «Кровь и золото».
До этого был еще мощный и важный для меня альбом. Мы вступили в период сложный для нашей страны. Это началось все с 2014 года, который был для меня отмечен песней «Миллионы» («Когда война на пороге»), а также поездкой в Луганск в ноябре 2014 года. Альбом «Ястреб» стал суммирующим мои впечатления того периода. Поэтому сейчас 40-летие группы «Ва-Банкъ» – это не только дата в жизни коллектива, но и, конечно, дата в моей жизни. Моему сыну исполняется 40 лет, я очень горжусь им. Я смотрю на эту дату, как на хороший пройденный этап своей жизни, который открывает для меня новые ощущения нового периода.
«Я СНОВА БРОДЯГА ЛИХОЙ!»
- В пришлом году вы с Гариком Сукачевым отметили на сцене Горбушки 30-летие проекта «Боцман и Бродяга». Какова его дальнейшая судьба? Кстати, почему у вас появились именно такие прозвища?
- В прошлом году было 30-летие нашего проекта «Боцман и бродяга». Его дальнейшая судьба есть, он существует. Мы всегда готовы сыграть этот концерт, нам достаточно для этого одной-двух репетиций. Конечно, мы еще сыграем на разных сценах и в разных городах. Что касается прозвищ, во времена ранней «Бригады С» у Гарика была хитовая песня под названием «Бродяга», а у меня тогда была программа про музыку на одном из телеканалов, где я выступал, как Боцман Феликс. Соответственно, когда мы думали, а как же нам назвать этот проект, сразу в голову пришли Боцман и Бродяга. Это отличное название, а в песне «И снова мой месяц», которая была сочинена ко второй части нашего проекта есть строчки, которые прямо адресованы Гарику: «Мне снова семнадцать, я снова бродяга лихой и с самой красивой девчонкой брожу до утра. И снова встречаю рассвет над Москвою-рекой, и все еще будет, и нет никакого вчера».
ПРОДОЛЖАЕМ ИДТИ ВА-БАНК
- Связано ли название вашей группы с знаменитым в советские времена польским фильмом «Ва-банк»?
- Конечно, горячо мною любимый фильм Юлиуша Махульского «Ва-банк» с блестящим актерским составом и невероятным Яном Махульским в главной роли. повлиял на название нашей группы, но не только это. Дело в том, что мой жизненный виток был настолько резким и было совершенно непонятно, куда он мог меня завести. Когда я создавал группу, то не очень долго раздумывал над названием, ведь ва-банк – это рисковый ход, когда ты ставишь на все. В каком-то смысле я тоже поставил на все - полностью сжег все мосты своей прошлой жизни и ушел в неизвестность на неизведанную территорию под названием рок-музыка.
Я никогда не жалел, что мы назвали наш коллектив именно так. Потому что во многом мы шли ва-банк не один раз. В некотором смысле мы продолжаем и сейчас идти ва-банк. Я люблю своих друзей так же, как герой Яна Махульского, который готов был для них на этот отчаянный, рискованный шаг, и который в конечном итоге победил.
Горячие новости
- Психолог объяснил, как не разочаровываться в подарке на 8 Марта
- Находка для бандитов: За какие метки в навигаторах водителей ждет «уголовка»
- Застрявшая в Катаре россиянка рассказала о взрывах и ракетах в небе
- Сварщики усомнились в зарплатах свыше 260 тысяч рублей
- Что будет дальше: Почему у комика Щербакова начались проблемы вслед за Сабуровым
- Путин освободил двух насильно мобилизованных в ВСУ венгров
- Россиянам рассказали, как получить налоговый вычет за фитнес-клуб
- Число погибших при ударах США и Израиля по Ирану превысило 1000 человек
- Россия представит павильон на Венецианской биеннале 2026 года
- СМИ: Британия допускает участие в ударах по Ирану