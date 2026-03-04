ОТ ХАРДКОРА ДО «ТУНДРЫ»

- Ваша группа отмечает 40-летие. Если оценить этот путь, какие вехи вы можете выделить для себя лично и для группы в целом?

- Самое начало группы «Ва-Банкъ» совпало с рождением моего сына Пети. Первый наш этап длился 10 лет. Тогда группа выступала в неизменном составе, мы сыграли очень много концертов, записывали альбомы, ездили много по Европе, меняли стили, подходы, направления. У нас был очень мягкий период, который сменялся очень жестким, хардкоровым периодом, а потом переходным. На исходе первого десятилетия в историю группы вошел фестиваль и движение «Учитесь плавать». Это очень важный фестиваль, который во многом подтолкнул нашу альтернативную российскую музыку и задал ей высокую планку. Мы увидели выступления мощных западных музыкантов, таких как Rollins Band, Rage Against the Machine, Biohazard, Clawfinger и так далее. Потом наступил второй этап, когда в группе постепенно менялись участники. Ярким событием этого этапа стало наше сотрудничество с Виктором Пелевиным и выпуск совместной работы под названием «Нижняя тундра». Он написал рассказ, а мы сделали к этому рассказу саундтрек и стали пионерами в такой новой области, как саундтрек к рассказу.

ОТ «ЛУНЫ» ДО «ЯСТРЕБА»

- На 15-летие группы «Ва-Банкъ» у нас уже был другой состав по сравнению с первым периодом, но в этот период был выпущен очень красивый, мощный альбом под названием «Босиком по луне», на котором мы уже почувствовали себя взрослой, сложившейся группой, но изменения продолжались. Потом мы почувствовали некоторую усталость друг от друга, и чтобы не обижать никого из музыкантов тогдашнего состава группы, я решил сделать вид, что закрываю этот проект, назвал это все «Александр Ф.Скляр», а не «Ва-Банкъ» и выпустил с новым составом очень сильный альбом под названием «Песни моряков». После этого я вновь ощутил нас, как группу, и начался и до сих пор продолжается поздний, зрелый период нашей группы. Мы выпустили несколько сильных, продуманных, глубоких альбомов: «Старики танцуют» и наш крайний альбом под названием «Кровь и золото».

До этого был еще мощный и важный для меня альбом. Мы вступили в период сложный для нашей страны. Это началось все с 2014 года, который был для меня отмечен песней «Миллионы» («Когда война на пороге»), а также поездкой в Луганск в ноябре 2014 года. Альбом «Ястреб» стал суммирующим мои впечатления того периода. Поэтому сейчас 40-летие группы «Ва-Банкъ» – это не только дата в жизни коллектива, но и, конечно, дата в моей жизни. Моему сыну исполняется 40 лет, я очень горжусь им. Я смотрю на эту дату, как на хороший пройденный этап своей жизни, который открывает для меня новые ощущения нового периода.