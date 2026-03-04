Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, штатной численность ВС РФ теперь составляет 2 391 770 единиц.

Отмечается, что это в том чтсле 1 502 640 военнослужащих - на 2 640 человек больше, чем ранее.

Ранее Путин подписал указ об установлении единовременных выплат для лиц без гражданства, которые заключили контракты с российским Минобороны с 7 июля 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

