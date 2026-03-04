Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ
4 марта 202618:40
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об установлении штатной численность Вооружённых сил России. Об этом сообщает RT.
Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, штатной численность ВС РФ теперь составляет 2 391 770 единиц.
Отмечается, что это в том чтсле 1 502 640 военнослужащих - на 2 640 человек больше, чем ранее.
Ранее Путин подписал указ об установлении единовременных выплат для лиц без гражданства, которые заключили контракты с российским Минобороны с 7 июля 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
