Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об установлении штатной численность Вооружённых сил России. Об этом сообщает RT.

Минобороны расширило список болезней для отказа в контракте при мобилизации

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, штатной численность ВС РФ теперь составляет 2 391 770 единиц.

Отмечается, что это в том чтсле 1 502 640 военнослужащих - на 2 640 человек больше, чем ранее.

Ранее Путин подписал указ об установлении единовременных выплат для лиц без гражданства, которые заключили контракты с российским Минобороны с 7 июля 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
ТЕГИ:Российская АрмияУказыВооруженные Силы РФВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры